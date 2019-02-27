Зоряний бум: Наталія Водянова, Дженніфер Лоуренс, Кара Делевінь та інші на показі Dior

Першими побачити нову колекції модного дому прийшло безліч зірок

Парижская неделя моды – одна из любимых не только у модных критиков, журналистов, инфлюенсеров, но и у знаменитостей. Подтверждением тому стал и показ коллекции культового дома Dior осень-зима 2019/2020, который прошел в музее Родена 26 февраля. Первыми увидеть вещи из новой коллекции и лично поздравить Марию Грация Кьюри с очередным ярким шоу пришли Наталья Водянова и Антуан Арно, Камила Коэльо, Оливия Палермо, Ева Герцигова и множество других знаменитостей.

Американская предпринимательница Оливия Палермо (instagram.com/Dior)

Китайско-гонконгская модель Анджелабейби (Анжела Ян Ин), фото: instagram.com/Dior

Топ-модель Кара Делевинь (фото: instagram.com/Dior)

Кара Делевинь, которая недавно стала лицом новой линейки декоративной косметики Dior, разумеется, шоу пропустить также не могла и заняла почетное место в первом ряду. К слову, образ она подобрала невероятно женственный и не совсем ей характерный: нежно-розовое платье с оборками, лодочки, волосы, заплетенные в косу... Возможно, того требует как раз контракт с домом – ведь она рекламирует новую линию блесков #DiorAddict, где воспевается розовый цвет, но, тем не менее, он ей очень к лицу!

Актриса Дженнифер Лоуренс (фото: instagram.com/Dior)

Была здесь и еще одна посланница модного дома – американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая в прошлом году стала лицом рекламной кампании нового аромата Dior Joy. Девушка выбрала для показа сдержанное платье до колен серого цвета характерного для Dior силуэта. Дополнили образ босоножки с острым носком и невысоким каблуком kitten heel. К слову, подобная модель была представлена и в новой коллекции.

Карли Клосс (фото: instagram.com/Dior)

Вещь из новой коллекции примерила и супермодель Карли Клосс. Девушка выбрала для мероприятия брюки классического кроя, туфли-лодочки, а также футболку с феминистическим лозунгом Sisterhood Is Global. Девушка выложила в своем профиле несколько луков, фото со своей давней подругой Дженнифер Лоуренс, также – с американской поэтессой Робин Морган. К кадру она сделала красноречивую подпись: "Эта футболка вдохновлена Робин Морган – самобытным автором, поэтом и феминисткой".

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/Dior)

Итальянская фехтовальщица-колясочница Беатриче Вио (фото: instagram.com/Dior)

Модный блогер Камила Коэльо (фото: instagram.com/Dior)

Американская актриса и модель Катерина Грэхэм (фото: instagram.com/Dior)

Напомним, что на показ Dior Наталья Водянова пришла не только под руку с возлюбленным Антуаном Арно, но также с младшей сестрой Кристиной.

Также отметим, что Кендалл Дженнер в эластичном белье продемонстрировала идеальные изгибы и пластику. Супермодель стала лицом рекламного кампейна STUART WEITZMAN.