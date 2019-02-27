Бунт, класика і фемінізм: легендарний будинок Dior представив у Парижі нову колекцію

Фото: dior.com

Показ колекції осінь-зима 2019/2020 зібрав безліч зоряних гостей

Слідом за Міланським Тижнем моди стартував Паризький. 26 лютого свою колекцію осінь-зима 2019/2020 продемонстрував легендарний будинок Dior. Показ, який проходив в саду музею Родена, зібрав величезну кількість гостей. І не дивно – Марія Грація Кьюрі, яка зайняла посаду креативного директора бренду в 2016 році, вміє зробити шоу барвистим і незабутнім.

Показ нової колекції Dior осінь-зима 2019/20 (фото: dior.com)

Ідеї для створення нової колекції вона черпала в стилі та традиціях Туманного Альбіону. А вірніше, за словами Марії, в прихильності Діора до британської культури, що повною мірою відбила виставка Christian Dior: Designer of Dreams в Лондоні. Причому джерелом її натхнення стали не тільки створені Крістіаном культові сукні, але і, здавалося б, дрібниці: пристрасть дизайнера до знаменитої англійської ввічливості або його любов до одного з найпопулярніших там напоїв – чаю.

В колекції ж все це знайшло втілення у великій кількості елементів: англійська клітка, туфлі на плоскій підошві, шкіряні жакети і головні убори, що нагадують панами.

Показ нової колекції Dior осінь-зима 2019/20 (фото: dior.com)

Не обійшлося і без традиційних для будинку кодів: довгі пишні спідниці з широким поясом, взуття на невисокому каблуці, капелюшки з вуаллю – культовий силует New Look нікуди не подівся і став, можливо, ще більш жіночним.

Ще один напрямок, який знайшло відображення в колекції – фемінізм. За словами Марії, вона хоче, щоб будинок співпрацював з жінками з різних галузей, і всі представниці слабкої статі підтримували один одного. Sisterhood Is Global, що можна перевести як "Світове сестринство" – говорить головний лозунг показу.

Показ нової колекції Dior осінь-зима 2019/20 (фото: dior.com)

На показ прийшло багато знаменитостей, серед яких супермодель Наталія Водянова зі своїм коханим Антуаном Арно і сестрою, актриса Дженніфер Лоуренс, моделі Кара Делевінь, Бар Рафаелі, Єва Герцигова і Карлі Клосс, світська левиця Олена Пермінова та інші.

Відзначимо, що в мережі все ще обговорюють червону доріжку Оскар 2019. А також вечірку з нагоди завершення церемонії.

Так, образ Майлі Сайрус для Оскар 2019 підкорив мережу. Співачка прийшла у розкішній вечірній сукні з екстремально глибоким декольте.

Також 49-річна Дженніфер Лопес на вечірці Оскар 2019 затьмарила красою.

А до цього Ірина Шейк засліпила відео підготовки до червоній доріжки.