В золоті з голови до п'ят: Ріанна "підірвала" мережу розкішною зйомкою в міні-сукні

Ріанна вразила розкішної фотосесією. Сьогодні, коли кожна друга зірка випускає свою косметику, складно здивувати чимось особливим. Тим не менш Ріаннні це завжди вдавалося. З численних б'юті-брендів, створених знаменитостями, Fenty Beauty виділяється якістю і широким вибором відтінків для будь-якого типу шкіри. А ще співачка вміє вчасно випустити трендовий продукт, який тут же стає предметом бажання всіх дівчат планети.

Ріанна а оголосила про перезапуск одного з найпопулярніших засобів марки – хайлайтер для тіла Body Lava. Тепер він з'явиться в трьох відтінках: Who Needs Clothes, Brown Sugar і Trophy Wife, який рекламує сама Рірі. Лінія вийде обмеженим тиражем, тому R&B-королева поспішила залучити всіх шанувальників бренду до купівлі.

Прекрасна Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

"#BODYLAVA повертається в новому фірмовому відтінку #TROPHYWIFE! Будьте готові відчути на собі вологе сяйво з голови до п'ят!", – підписала вона знімки з нової рекламної кампанії, яка вже встигла наробити багато шуму в мережі.

На фото знаменита барбадоська красуня постала в золотій міні-сукні, що демонструє розкішне тіло зірки, суцільно покрите блиском, що переливається в променях сонця. Для посилення ефекту розкоші співачці створили незвичайний макіяж в золотистих тонах, покриті блискітками і волосся Ріанни. Доповнюють картину "total gold" золоті босоніжки і прикраси.

Відео: instagram.com/badgalriri

Також співачка виклала ролик, на якому ще краще можна розглянути дію нового продукту. Окрім самої співачки, всю принадність новинки демонструють моделі різних типажів: від блондинки до темношкірої дівчини. Відео надзвичайно здивувала шанувальників Ріанни: "Це відео – просто блаженство", "Неймовірно", "Сяй яскраво, як Ріанна", "Це чудово, Рірі, о Боже!", "Я одержимий", "В цей раз я точно не пропущу", "Вже не можу дочекатися!"... Так що новинка точно приречена на успіх.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Marc Jacobs Beauty.

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