Щасливі разом: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес нерозлучні навіть у бізнесі (фото)

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/arod)

Знаменита пара випускає лінію сонцезахисних окулярів

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, які нещодавно оголосили про заручини, все роблять разом: ходять на світські заходи, займаються спортом, влаштовують челленджи, а ще – ведуть бізнес. Так, зіркова пара оголосила про запуск нової лінії сонцезахисних окулярів, розробленої у співпраці з відомим австралійським брендом Quay Australia.

"Представляємо колекцію #QUAYXJLO, таку ж потужну, як і жінка, яка надихнула на її створення", – прокоментували кампанію на офіційній сторінці марки.

В лінію увійшли 6 моделей, рекламувати які, зрозуміло, буде знаменита співачка і бейсболіст. Артистка опублікувала у себе на сторінці серію фото, на яких вони з майбутнім чоловіком демонструють різні моделі окулярів, що підійдуть до різних стилів: від гламурного вечірнього до розслабленого коктейльного наряду.

Стильні Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

"Ви знаєте, що я – це ТІЛЬКИ про ті речі, які я дійсно люблю. І якщо ви знаєте мене, ви знаєте, що Quay Australia – одна з таких речей. Вони буквально стали частиною мого повсякденного життя і життя Алекса теж. Я дуже рада поділитися нашою співпрацею, над якою ми працювали. Для чоловіків і жінок: #QuayxJLo #QuayxARod. Сонцезахисні окуляри – мій аксесуар самовираження, я можу носити їх від спортзалу до червоної килимової доріжки, і ця лінія відмінно передає спортивну, а також сексуальну і гламурну атмосферу, яку я люблю!", – емоційно прокоментувала зірка нову кампанію.

Стильні Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/quayaustralia)

Алекс також поділився кадрами їх спільної зйомки і написав: "Дженніфер і я дуже схвильовані нашим співробітництвом з Quay Australia".

До речі, цей бренд, який відрізняється стильним незвичайним дизайном, різноманітністю моделей і вельми демократичними цінами, обожнюють багато знаменитостей. Серед шанувальників марки значаться Кара Делевінь, Кайлі Дженнер і багато інші.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес нещодавно поділилися затишними сімейними знімками. Вони показали на кадрах справжню ніжність, а також показали своїх дітей.

Раніше Денніфер Лопес затьмарила своєю появою на вечірці з нагоди вручення премії Оскар. Для виходу в світ вона вибрала вечірнє плаття від Tom Ford.