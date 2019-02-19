В золоті і з червоними губами: Наталія Водянова блищала на вечірці в розкішному образі Dior

Наталія Водянова знову порадувала блискучим виходом

18 февраля состоялась уже шестая по счету благотворительная ярмарка Fabulous Fund Fair, созданная Натальей Водяновой (ранее блистала на шоу Burberry) для сбора денег фонду "Обнаженные сердца". Ежегодно для события придумывают новую тему. В этот раз источником вдохновения для супермодели и ее команды стал культовый фильм Федерико Феллини La Dolce Vita. А потому в концертном лондонском зале Roundhouse царила атмосфера Италии 60-х. Здесь были все ключевые атрибуты "сладкой жизни" и множество развлечений: гости фотографировались у импровизированного фонтана, на скамейках и мотоциклах, играли в боулинг на корнере Dior, наслаждались джелато на стенде Guerlain и играли в футбол.

Роскошная Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья Водянова с супругом Антуаном Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Мероприятие всегда пользовалось популярностью у знаменитостей. Этот раз не стал исключением: здесь были Ульяна Сергеенко, Адвоа Абоа, Бруклин Бекхэм, Аризона Мьюз, Мариякарла Босконо и множество других селебритис.

"Что за ночь! Не смогла бы сделать это без любви и поддержки всех вас. Спасибо от всего сердца гостям, щедрым спонсорам, нашим агентствам и моей команде!" – написала Наталья на своей странице в Instagram. Всего, по словам Водяновой, за вечер удалось собрать более 800 000 фунтов стерлингов.

Звездная вечеринка Водяновой (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама хозяйка вечера появилась в сопровождении своего возлюбленного – 41-летнего французского бизнесмена Антуана Арно. "Мистер и миссис Дольче Вита" – оставила она шуточную подпись под совместным фото.

Разумеется, образ звезды вызвал не меньший интерес у фолловеров, чем звездные гости. На мероприятии Наталья появилась в роскошном золотистом платье с кокетливым бантом на спине и плиссированной летящей юбкой. Идеально гармонировали с ним украшения Chopard. Процесс сборов на вечер она постила в свои сториз, попутно благодаря всех, кто работал над образом. Так, макияж в теплых оттенках, который безупречно дополнял наряд, ей создавала знаменитая британская визажистка Шарлотта Тилбери. Смоки в бежевых тонах, ярко-алая помада и много золотистого хайлайтера – его ключевые коды.

Фото: instagram.com/natasupernova

Напомним, что в Лондоне стартовала Неделя моды, в рамках которой новую "бунтарскую" коллекцию представил именитый бренд Burberry. При этом на подиум вышла плеяда звездных моделей: Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Наталья Водянова, Мариякарла Босконо.

Интересно, что образ Ирины Шейк для шоу Burberry стал одним из самых обсуждаемых.