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Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк захопила розкішним тілом в сексуальних сукнях

Lite » Мода 07.10.2019 - 21:28
Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк захопила розкішним тілом в сексуальних сукнях
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса блищить в новій фотосесії

Сальма Хайек, яка у вересні відзначила 53-й день народження, продовжує підкорювати мережу стильними виходами. Днями знаменита актриса опублікувала кілька знімків з героями мексиканського серіалу Monarca. Сама актриса не брала участі у зйомках, а виступила в цей раз виконавчим продюсером.
Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк захопила розкішним тілом в сексуальних сукнях

Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк захопила розкішним тілом в сексуальних сукняхЖінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк захопила розкішним тілом в сексуальних сукняхСальма з героями серіалу Monarca (фото: instagram.com/salmahayek)

На фото вона з'явилася в декількох спокусливих образах. Зірка приміряла блакитну плісировану сукню із спідницею впідлогу і пишними воланами по всій довжині. Піна рюшів на грудях ледь прикривала розкішні форми Сальми. Доповнили вбрання довгі сережки відтінку фуксія і чорні босоніжки на платформі і високих підборах. Макіяж їй зробили з акцентом на очі і губи. А волосся, з шовковим блиском, витягли і поклали м'якими хвилями.

Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк захопила розкішним тілом в сексуальних сукняхСальма виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/salmahayek)

Другий образ вийшов менш відвертим, але не менш жіночним. Актриса блищить в чорному з білими метеликами сукні, яка підкреслила струнку фігуру Сальми і її виразну зовнішність. Досить закрите, воно виглядало, тим не менш, урочисто і весело. Доповнили наряд витончені босоніжки і великі аксесуари.

На фотосесії зірка була в піднесеному настрої, позувала і брала кумедні і спокусливі пози. Сальма виглядала щасливою і безтурботною. Шанувальники просто засипали Сальму коментарями, захоплюючись її бездоганною шкірою, струнким тілом і почуттям смаку.

Жінка-мрія: 53-річна Сальма Хайєк захопила розкішним тілом в сексуальних сукняхЧорно-білі вбрання личить актрисі (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, серіал Monarca повинен вийти в прокат у січні наступного року. Чи буде він в прокаті в Україні, поки що невідомо. За словами зірки, для неї він особливий. Він повинен розкрити масу болючих тем для самої Хайєк: скандали, корупцію і інші непривабливі сторони життя мексиканської еліти, з якими зірка зіткнулася. На прес-конференції вона заявила, що за допомогою проекту хоче показати Мексику як "яскраву, складну і культурно багату країну, яка бореться за можливість контролювати свою долю".

Кейт Міддлтон, Белла Хадід, Кендалл Дженнер і інші знаменитості, які приміряли головний hair-тренд осені Мені 53, і що? Сальма Хайєк демонструє апетитні груди і тонку талію у відвертому бікіні
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