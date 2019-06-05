З смаженою куркою і в бікіні: пишнотіла модель Ешлі Грем знялася для відомого глянцю

Ешлі Грем, що відома своєю любов'ю до жарких кадрів, поділилася новою серією знімків. На цей раз вона прикрасила обкладинку Harper's Bazaar UK. Дівчина прийняла масу яскравих літніх образів. Частина знімків створювалася на пляжі, де Ешлі продемонструвала свої знамениті форми в купальниках. А частина – в домашній затишній обстановці, у тому числі з чашкою чаю і смаженою куркою в руках. В цілому головна мета фотосесії – продемонструвати радість життя, а також настання літа.

Ешлі Грем у новій зйомці (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Ешлі Грем – це те, що відбувається, коли ми відмовляємося від усіх наших ідеалів краси. У разі будь-яких сумнівів, це позитивна і потужна річ. Першопроходець, новатор, руйнівник, провокатор і, звичайно, супермодель: вона – жінка, яка хоче, щоб її почули, а також побачили, дівчина-плакатист для інклюзивності, яка сподівається підняти інших, навіть коли її власна зірка зійшла на самыую високу точку небосхилу", – охарактеризувало її відомий глянець.

Нове досягнення моделі – нова обкладинка (фото: instagram.com/ashleygraham)

Сама Ешлі поділилася на своїй сторінці декількома фото і написала: "Непрощенна страви – смажена курка, і бікіні. Спасибі неймовірною команді за цю зйомку".

Ваша природна сяюча краса неймовірна!

Такий чудовий знімок

Люблю все це так сильно

Я одержима цим знімком. Потрібно отримати копію цього номера!

Звідки ці купальники?

Де я можу купити це ситцева бікіні на першому знімку?

Я хочу це бікіні! Ви мій коханий чоловік, і ви ковток свіжого повітря в цій галузі! Я люблю тебе

другий кадр! Ти сонце

Як ти виглядаєш так добре, коли їси смажену курку!! Але тільки ти!

Ви змушуєте мене відчувати себе краще в своєму тілі, і тепер я більше впевнена в собі, люблю вас

Ешлі Грем обожнює"спекотні" кадри (фото: instagram.com/ashleygraham)

Сама Грем, яка вже встигла привернути до модної індустрії і свою сестру, розповіла в інтерв'ю: "...Я так пишаюся, що молоді дівчата, нарешті, дивляться в дзеркало і кажуть: «Я люблю тебе».