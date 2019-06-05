З смаженою куркою і в бікіні: пишнотіла модель Ешлі Грем знялася для відомого глянцю

32-річна модель поділилася забавним постом
Ешлі Грем, що відома своєю любов'ю до жарких кадрів, поділилася новою серією знімків. На цей раз вона прикрасила обкладинку Harper's Bazaar UK. Дівчина прийняла масу яскравих літніх образів. Частина знімків створювалася на пляжі, де Ешлі продемонструвала свої знамениті форми в купальниках. А частина – в домашній затишній обстановці, у тому числі з чашкою чаю і смаженою куркою в руках. В цілому головна мета фотосесії – продемонструвати радість життя, а також настання літа.
"Ешлі Грем – це те, що відбувається, коли ми відмовляємося від усіх наших ідеалів краси. У разі будь-яких сумнівів, це позитивна і потужна річ. Першопроходець, новатор, руйнівник, провокатор і, звичайно, супермодель: вона – жінка, яка хоче, щоб її почули, а також побачили, дівчина-плакатист для інклюзивності, яка сподівається підняти інших, навіть коли її власна зірка зійшла на самыую високу точку небосхилу", – охарактеризувало її відомий глянець.
Сама Ешлі поділилася на своїй сторінці декількома фото і написала: "Непрощенна страви – смажена курка, і бікіні. Спасибі неймовірною команді за цю зйомку".
Сама Грем, яка вже встигла привернути до модної індустрії і свою сестру, розповіла в інтерв'ю: "...Я так пишаюся, що молоді дівчата, нарешті, дивляться в дзеркало і кажуть: «Я люблю тебе».