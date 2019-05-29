В бірюзовому бікіні і у краплях води: Ешлі Грем вразила новим гарячим знімком в купальнику

31-річна модель поділилася жарким знімком
Ешлі Грем, яка нещодавно разом зі своєю молодшою сестрою представила серію нових купальників, продовжує вражати фоловерів пишними формами і зворушливими постами. Так, кілька годин тому дівчина опублікувала фото в бірюзовому бікіні, яке підкреслило її видатні форми і життєрадісний настрій. Вона позує, стоячи по коліна в прозорій морській воді і тримаючись однією рукою за скелю, а навколо неї весело розлітаються бризки води.
Нове фото Ешлі Грем підірвало мережу (фото: instagram.com/ashleygraham)
Такий по-літньому спекотний і атмосферий знімок вона підписала: "Сподіваюся, вам всім сподобалися довгі вихідні! Я відчуваю себе вдячною, що я була вдома в оточенні друзів і сім'ї. І за чудову погоду в перші вихідні літа!.." Також Ешлі поділилася посиланням на нову серію купальників, які і рекламує.
Дівчина обожнює надихати своїх фанатів (фото: instagram.com/ashleygraham)
Шанувальники неймовірно вразилися таким фото і почали бурхливо його обговорювати. Багато хто, як завжди, відзначив, що приклад Ешлі їх неймовірно надихає:
Ешлі обожнює спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)
Треба зазначити, що над своєю формою Ешлі регулярно працює. Пишнотіла красуня обожнює фітнес-тренування, а також заняття йогою. У своїх сториз вона часто ділиться цілими відеоуроками, де демонструє гнучкість і витривалість. Тому всі компліменти від шанувальників абсолютно заслужені.