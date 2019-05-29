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В бірюзовому бікіні і у краплях води: Ешлі Грем вразила новим гарячим знімком в купальнику

Lite » Мода 29.05.2019 - 21:25
В бірюзовому бікіні і у краплях води: Ешлі Грем вразила новим гарячим знімком в купальнику
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

31-річна модель поділилася жарким знімком

Ешлі Грем, яка нещодавно разом зі своєю молодшою сестрою представила серію нових купальників, продовжує вражати фоловерів пишними формами і зворушливими постами. Так, кілька годин тому дівчина опублікувала фото в бірюзовому бікіні, яке підкреслило її видатні форми і життєрадісний настрій. Вона позує, стоячи по коліна в прозорій морській воді і тримаючись однією рукою за скелю, а навколо неї весело розлітаються бризки води.

В бірюзовому бікіні і у краплях води: Ешлі Грем вразила новим гарячим знімком в купальникуНове фото Ешлі Грем підірвало мережу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Такий по-літньому спекотний і атмосферий знімок вона підписала: "Сподіваюся, вам всім сподобалися довгі вихідні! Я відчуваю себе вдячною, що я була вдома в оточенні друзів і сім'ї. І за чудову погоду в перші вихідні літа!.." Також Ешлі поділилася посиланням на нову серію купальників, які і рекламує.

В бірюзовому бікіні і у краплях води: Ешлі Грем вразила новим гарячим знімком в купальникуДівчина обожнює надихати своїх фанатів (фото: instagram.com/ashleygraham)

Шанувальники неймовірно вразилися таким фото і почали бурхливо його обговорювати. Багато хто, як завжди, відзначив, що приклад Ешлі їх неймовірно надихає:

  • Ешлі, через тебе я не здамся!
  • Кожен раз, коли я бачу вашу фотографію, це спонукає мене не пропускати тренування – ви так прекрасні!
  • Як виходить, що на одних і тих же фотографіях ти виглядаєш справді привабливою, а на інших більш стрункою?? Я не розумію
  • Ви так шалено красиві!!! Я хочу з цієї колекції! Особливо, коли я бачу це на тобі!
  • Абсолютно чудова
  • Ти королева!
  • Щаслива вода!
  • Як ти так впевнено себе почуваєш? Також ти виглядаєш приголомшливо, як завжди!
  • Така солодка дівчинка
  • Королева краси
  • Боже, як же це красиво!

В бірюзовому бікіні і у краплях води: Ешлі Грем вразила новим гарячим знімком в купальникуВ бірюзовому бікіні і у краплях води: Ешлі Грем вразила новим гарячим знімком в купальникуЕшлі обожнює спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)

Треба зазначити, що над своєю формою Ешлі регулярно працює. Пишнотіла красуня обожнює фітнес-тренування, а також заняття йогою. У своїх сториз вона часто ділиться цілими відеоуроками, де демонструє гнучкість і витривалість. Тому всі компліменти від шанувальників абсолютно заслужені.

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