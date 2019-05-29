В бірюзовому бікіні і у краплях води: Ешлі Грем вразила новим гарячим знімком в купальнику

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

31-річна модель поділилася жарким знімком

Ешлі Грем, яка нещодавно разом зі своєю молодшою сестрою представила серію нових купальників, продовжує вражати фоловерів пишними формами і зворушливими постами. Так, кілька годин тому дівчина опублікувала фото в бірюзовому бікіні, яке підкреслило її видатні форми і життєрадісний настрій. Вона позує, стоячи по коліна в прозорій морській воді і тримаючись однією рукою за скелю, а навколо неї весело розлітаються бризки води.

Нове фото Ешлі Грем підірвало мережу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Такий по-літньому спекотний і атмосферий знімок вона підписала: "Сподіваюся, вам всім сподобалися довгі вихідні! Я відчуваю себе вдячною, що я була вдома в оточенні друзів і сім'ї. І за чудову погоду в перші вихідні літа!.." Також Ешлі поділилася посиланням на нову серію купальників, які і рекламує.

Дівчина обожнює надихати своїх фанатів (фото: instagram.com/ashleygraham)

Шанувальники неймовірно вразилися таким фото і почали бурхливо його обговорювати. Багато хто, як завжди, відзначив, що приклад Ешлі їх неймовірно надихає:

Ешлі, через тебе я не здамся!

Кожен раз, коли я бачу вашу фотографію, це спонукає мене не пропускати тренування – ви так прекрасні!

Як виходить, що на одних і тих же фотографіях ти виглядаєш справді привабливою, а на інших більш стрункою?? Я не розумію

Ви так шалено красиві!!! Я хочу з цієї колекції! Особливо, коли я бачу це на тобі!

Абсолютно чудова

Ти королева!

Щаслива вода!

Як ти так впевнено себе почуваєш? Також ти виглядаєш приголомшливо, як завжди!

Така солодка дівчинка

Королева краси

Боже, як же це красиво!

Ешлі обожнює спорт (фото: instagram.com/ashleygraham)

Треба зазначити, що над своєю формою Ешлі регулярно працює. Пишнотіла красуня обожнює фітнес-тренування, а також заняття йогою. У своїх сториз вона часто ділиться цілими відеоуроками, де демонструє гнучкість і витривалість. Тому всі компліменти від шанувальників абсолютно заслужені.