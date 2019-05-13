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У крихітному бікіні на пляжі: Ешлі Грем засипала мережу гарячими знімками

Lite » Мода 13.05.2019 - 19:31
У крихітному бікіні на пляжі: Ешлі Грем засипала мережу гарячими знімками
Ешлі Грем (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Знаменита модель відпочиває в Мексиці

Ешлі Грем відома своєю любов'ю до відвертих знімків і не упускає нагоди блиснути пишними формами. Так, на днях 31-річна модель plus size вирушила до Мексики. Пляж, сонце і розслаблена атмосфера сприяли створенню нової серії сексуальних кадрів. Дівчина позує в крихітному бікіні життєрадісного забарвлення на тлі розкішної природи. У сторіз вона показала свою маму, яка вирушила відпочивати разом зі знаменитої дочкою.

У крихітному бікіні на пляжі: Ешлі Грем засипала мережу гарячими знімками

У крихітному бікіні на пляжі: Ешлі Грем засипала мережу гарячими знімками

Ешлі Грем відпочиває в Мексиці (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

"Мексика, ти мені була потрібна!", – написала Ешлі. Шанувальники тут же почали бурхливо коментувати знімки популярної моделі. До речі, багато відзначили, що вона виглядає просто карколомно. Але також висловили занепокоєння, що вона втратила у вазі.

  • "...Я люблю все, що ти робиш! Спасибі за те, хто ти є і що ти публікуєш"
  • "О боже, мені потрібен цей купальник"
  • "У твоєї мами дивовижне тіло! Скільки їй років?"
  • "Ти така сексуальна, Ешлі!"
  • "Ти стала такою худою... Не втрачай занадто багато. Та таке натхнення для жінок і дівчат, які не є "палицями"
  • "Ви надихаєте мене, ви найпозитивніша жінка..."
  • "Ти неймовірно гаряча, і це все"
  • "Вона просто мрія"
  • "Я обожнюю твоє тіло"
  • "Ти сама гарненька в світі"
  • "Що за сексуальне тіло"

У крихітному бікіні на пляжі: Ешлі Грем засипала мережу гарячими знімкамиУ крихітному бікіні на пляжі: Ешлі Грем засипала мережу гарячими знімками

Дівчина не соромиться демонструвати свої форми в особистому мікроблозі (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

До речі, красуня – справжній приклад для наслідування мільйонів жінок. Незважаючи на те, що її фігура далека від стандартів, вона не соромиться надягати міні і демонструвати тіло в білизні і купальниках. Вона регулярно викладає в мережу свої знімки у відвертих фотосесіях і просто селфі. Приміром, нещодавно весь світ обговорював її образ в золотистій сукні, де чітко видно целюліт. Але Ешлі нітрохи не бентежать такі розмови, і вона продовжує демонструвати любов до себе і повне прийняття. Що ж, за це її і обожнює 8-мільйонна армія фанатів.

У крихітному бікіні на пляжі: Ешлі Грем засипала мережу гарячими знімками

У крихітному бікіні на пляжі: Ешлі Грем засипала мережу гарячими знімками

Ешлі Грем та її чоловік Джастін Ервін (фото: www.instagram.com/ashleygraham/)

Треба зазначити, що чоловік моделі – відеооператор Джастін Ервін, з яким вони одружилися ще в 2010 році, абсолютно не проти відвертих знімків. Періодично на сторінці дівчини з'являються і їх спільні фото в напівоголеному вигляді, де вони не соромляться висловлювати свої почуття.

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