Взяти на замітку: топ-4 найстильніших виходи вагітної Меган Маркл

Згадуємо найкращі світські виходи герцогині Сассекської за останній час

С тех пор как Меган Маркл стала герцогиней Сассекской, официальные визиты и светские приемы стали постоянной частью ее жизни, а за каждым ее шагом пристально следит весь мир. И нужно отдать ей должное: она быстро влилась в такой ритм, достойно представляя королевскую семью. А постоянное сравнение с Кейт Миддлтон никак ей не вредит: она научилась не хуже признанной британской иконы стиля преподносить тот или иной образ.

К слову, на активное участие в светской жизни Меган не повлияла и ее беременность. Вместе со своим супругом принцем Гарри она все это время регулярно путешествовала, наносила официальные визиты и посещала различные мероприятия. Но сейчас, находясь на 8-м месяце, она решила посвятить время себе и будущему ребенку. Так, на днях в сети появилась новость, которую подтвердил и Букингемский дворец: до появления малыша на свет Меган не будет появляться на официальных мероприятиях. А значит, новые ее образы мы увидим не раньше, чем в конце апреля. Самое время вспомнить самые стильные выходы Меган за период беременности.

№1 Меган Маркл в алом платье Valentino

Великолепная Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Вскоре после нашумевшей вечеринки baby shower Меган Маркл и принц Гарри отправились в Марокко, где провели ряд официальных встреч. На первую из них 37-летняя Меган пошла в роскошном платье Valentino 2013 года, в котором хорошо все: свободный крой, оригинальный дизайн и ярко-красный оттенок, который так к лицу герцогине. К тому же она сумела его отлично обыграть с помощью бежевых лодочек, зрительно удлиняющих ноги, и того же оттенка клатча с перчатками.

№2 Меган в платье Carolina Herrera

Яркие принц Гарри и Меган Маркл в Марокко (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Нельзя не отметить еще один яркий и женственный наряд Меган, который она примерила во время того же визита в Марокко. На встречу с королем Мухаммедом, его сестрами и принцем Мулай Хассаном она отправилась в роскошном длинном голубом платье Carolina Herrera с растительным орнаментом. К которому подобрала бежевый атласный клатч. Получилось нежно и ненавязчиво.

№3 Меган Маркл в коротком платье Reiss

Беременная Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

8 марта Меган приняла участие в дискуссии на тему Международного женского дня и прав женщин, которая состоялась в Королевском колледже Лондона. Для такого события она подобрала весьма смелый наряд: черно-белое короткое платье с горлом от британского бренда Reiss, черный пиджак Alexander McQueen, маленький клатч, декорированный цепочкой, от Stella McCartney и лодочки Manolo Blahnik. Вышло, тем не менее, нетривиально и очень стильно.

№4 Герцогиня Сассекская в платье Erdem

Беременная Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

11 марта, в День Содружества наций (Commonwealth Day), герцог и герцогиня Сассекские отправились в Канадский дом, чтобы пообщаться с канадцами, проживающими на территории Англии. Всем присутствующим на этой встрече она наверняка запомнилась не только массой позитивных эмоций, но и по-весеннему свежим образом Маркл. Для выхода она выбрала длинное пальто из осенне-зимней коллекции Erdem с черными пайетками и платье такого же оттенка. Дополнили образ черный с золотой фурнитурой клатч Givenchy и туфли на высокой шпильке от Aquazzura.