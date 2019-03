Відповідь Кейт Міддлтон: Меган Маркл обрала вбрання в зелених тонах (відео)

Меган Маркл і принц Гаррі відзначають День Співдружності націй

11 березня у Великобританії відзначається День Співдружності націй (Commonwealth Day) – свято, що об'єднує 53 країни-учасниці міжнародного співтовариства, що раніше входили в Британську імперію. З такого приводу Герцог і герцогиня Сассекські вирушили на черговий світський прийом, який відбувся у Канадському будинку.

Меган Маркл і принц Гаррі встигли багато чого: офіційна частина включала в себе спілкування з канадцями, які проживають на території Англії, з самих різних сфер: моди, мистецтва, бізнесу та науки, а також участь у кумедній весняної традиції – готувати з дітьми кленові іриски. Потрібно відзначити, що Меган все більш вільно почуває себе на подібних заходах. Цього разу вона також багато жартувала, сміялася і фотографувалася з усіма бажаючими.

Новий стильний вихід Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для виходу вона, подібно Кейт Міддлтон в одній з недавніх поїздок, обрала вбрання в зелених тонах. На Маркл було стильне довге пальто з осінньо-зимової колекції Erdem досить простого крою, але з оригінальними деталями: укороченими рукавами з вилогами, відкладним коміром, квітковими візерунками з чорних пайеток і великими гудзиками. До нього вона одягла сукню без бретелей з такого ж матеріалу.

The Duke and Duchess of Sussex are marking #CommonwealthDay by celebrating the community of diverse Канадці living around the UK.



Le duc et la duchesse de Sussex marquent la #JournéeduCommonwealth en célébrant les diverses communautés de Canadiens habitant R. le-U. pic.twitter.com/oc8LcjLW40