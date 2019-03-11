ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відповідь Кейт Міддлтон: Меган Маркл обрала вбрання в зелених тонах (відео)

Lite » Мода 11.03.2019 - 16:59
Відповідь Кейт Міддлтон: Меган Маркл обрала вбрання в зелених тонах (відео)
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: twitter.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Меган Маркл і принц Гаррі відзначають День Співдружності націй

11 березня у Великобританії відзначається День Співдружності націй (Commonwealth Day) – свято, що об'єднує 53 країни-учасниці міжнародного співтовариства, що раніше входили в Британську імперію. З такого приводу Герцог і герцогиня Сассекські вирушили на черговий світський прийом, який відбувся у Канадському будинку.

Меган Маркл і принц Гаррі встигли багато чого: офіційна частина включала в себе спілкування з канадцями, які проживають на території Англії, з самих різних сфер: моди, мистецтва, бізнесу та науки, а також участь у кумедній весняної традиції – готувати з дітьми кленові іриски. Потрібно відзначити, що Меган все більш вільно почуває себе на подібних заходах. Цього разу вона також багато жартувала, сміялася і фотографувалася з усіма бажаючими.

Меган Маркл в зеленому пальті

Відповідь Кейт Міддлтон: Меган Маркл обрала вбрання в зелених тонах (відео)

Новий стильний вихід Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для виходу вона, подібно Кейт Міддлтон в одній з недавніх поїздок, обрала вбрання в зелених тонах. На Маркл було стильне довге пальто з осінньо-зимової колекції Erdem досить простого крою, але з оригінальними деталями: укороченими рукавами з вилогами, відкладним коміром, квітковими візерунками з чорних пайеток і великими гудзиками. До нього вона одягла сукню без бретелей з такого ж матеріалу.

Доповнив образ чорний із золотою застібкою клатч Givenchy і витончені туфлі на високій шпильці від Aquazzura – незважаючи на останні місяці вагітності. З прикрас герцогиня залишила тільки невеликі сережки, а зібрала волосся в низький пучок на потилиці, випустивши пару пасом. Вийшло неймовірно стильно і свіжо!

Відповідь Кейт Міддлтон: Меган Маркл обрала вбрання в зелених тонах (відео)
Відповідь Кейт Міддлтон: Меган Маркл обрала вбрання в зелених тонах (відео)

Новий стильний вихід Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

До речі, сьогодні, 11 березня, Меган належить ще один світський вихід. Разом з іншими членами королівської сім'ї, включаючи королеву Єлизавету, Кейт Міддлтон і принца Вільяма, вони відправляться на службу в Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл зачарувала ніжним образом на зустрічі з королем Марокко.

Ми також повідомляли, що під час другого дня перебування в Марокко принц Гаррі і Меган Маркл відвідали школу-пансіонат, де у дівчаток 12-18 років є можливість отримати середню освіту, що є проблемою для жінок Марокко. Там герцогині Сассекській зробили мехенді - тату хною на удачу.

Титулу не буде? Дитина Меган Маркл не буде принцом або принцесою Фанатка Меган Маркл витратила 25 тисяч доларів, щоб стати схожою на герцогиню
Новини України Меган Марклпринц Гаррі
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся