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Вибух кольору: Вінні Харлоу заворожила стрункою фігурою в розкішному вбранні

Lite » Мода 29.05.2019 - 22:31
Вибух кольору: Вінні Харлоу заворожила стрункою фігурою в розкішному вбранні
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

26-річна модель показала новий яскравий образ

Вінні Харлоу, яка вже представила в Каннах кілька сліпучо яскравих образів, схоже, не може зупинитися. Кілька годин тому вона виставила на своїй сторінці в Instagram цілу серію заворожуючих зображень. Днями дівчина відвідала захід з приводу святкування 20-річчя пляжного клубу класу люкс Nikki Beach Global, де вона була почесною гостею. На урочисту подію вона одягла міні-сукню з популярним принтом "турецький огірок", неймовірно барвисту і розшиту до того ж паєтками. Рожевий, жовтий, фіолетовий, зелений, помаранчевий, синій, червоний... Здається, в її вбранні сплелися всі відтінки веселки і навіть більше. Ще одна незвичайна деталь сукні – довгий шлейф.

Вибух кольору: Вінні Харлоу заворожила стрункою фігурою в розкішному вбранніВибух кольору: Вінні Харлоу заворожила стрункою фігурою в розкішному вбранні

Вибух кольору: Вінні Харлоу заворожила стрункою фігурою в розкішному вбранніВінні Харлоу в новому яскравому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Такий вибуховий лук вона доповнила діамантовими сережками, золотистими босоніжками на величезній шпильці, яскравим макіяжем з фіолетовими тінями і довгими накладними віями, а також гладкою м'якою укладанням-хвилею.

Вибух кольору: Вінні Харлоу заворожила стрункою фігурою в розкішному вбранні
Чудова Вінні Харлоу блищить в Каннах (фото: instagram.com/winnieharlow)

"В живому кольорі", – підписала Вінні фото. І тут же отримала відповідну реакцію від фанатів, що просто обожнюють її.

  • Цей останній кадр! Я задихнулася!
  • Яка гарна
  • Красива і барвиста
  • Сліпуча
  • Хто робив твої волосся, сестричка!?! Мені потрібен цей стиліст в моєму житті
  • Так, королева!
  • Це бомба! Продовжуй робити те, що робиш
  • Хто-небудь коли-небудь говорив вам, що ваша фотографія не фотографія? Це найкраща, найкрасивіша річ, яку ви можете побачити!
  • Це особа – це битва
  • Фантастика

Вибух кольору: Вінні Харлоу заворожила стрункою фігурою в розкішному вбранніВибух кольору: Вінні Харлоу заворожила стрункою фігурою в розкішному вбранніВінні – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності (фото: instagram.com/winnieharlow)

До речі, Вінні обожнює надихати фоловерів. Кілька місяців тому вона дала інтерв'ю, в якому розповіла, як важко їй довелося йти до успіху. Тепер вона регулярно викладає пости мотиваційного змісту, де намагається підкреслити, що зможе досягти своєї мети кожен – при бажанні і наполегливій праці. Сама модель після відвідування знаменитого фестивалю поділилася захопленням, що це була її мрія. І тепер вона буде направляти ще більше сил на реалізацію всіх своїх задумів.

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