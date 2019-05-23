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Небезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в "голій" сукні з крокодилом

Lite » Мода 23.05.2019 - 20:31
Небезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в "голій" сукні з крокодилом
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/ralphandrusso)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Дівчина підкорила Канни провокаційним нарядом

Вінні Харлоу, яка регулярно радує шанувальників гарячими постами, жаркими знімками і новинами, не залишилася осторонь і від 72-го Каннського кінофестивалю. Для червоної доріжки 26-річна модель обрала вбрання в своєму стилі: відверте, провокаційне і стильне. Дівчина приміряла довгу "голу" сукню Ralph & Russo.

Небезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в &quot;голій&quot; сукні з крокодиломНебезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в &quot;голій&quot; сукні з крокодиломНебезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в &quot;голій&quot; сукні з крокодилом

Канадська модель обрала розкішну сукню Ralph & Russo (фото: instagram.com/makeupvincent, instagram.com/winnieharlow/)

що Складається суцільно з прозорого матеріалу, спереду і ззаду розкішне плаття прикрасила вишивка у формі крокодила з блискучою зеленої "луски", а також білих і чорних намистин перлинних. На талії Вінні красувався широкий пояс з крокодилячої шкіри, а ззаду тягнувся довгий шлейф. Доповнили наряд босоніжки на високих шпильках, витончені сережки з діамантами Boucheron, стильна зачіска і макіяж з акцентом на величезні очі Харлоу і чуттєві губи.

Небезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в &quot;голій&quot; сукні з крокодиломМакіяж Вінні ідеально доповнював розкішну сукню (фото: instagram.com/makeupvincent)

Такий образ повною мірою продемонстрував стрункість моделі, а також її незвичайну красу. Дівчина поспішила поділитися кадрами з Канн, підписавши їх коротко і загадково: "Не можу насититися любов'ю", "Вінні, подивися через плече", "Коли ти в Каннах...". Шанувальники не стали затримуватися з захопленими коментарями:

  • Просто чудова!
  • Цей погляд! Таак!
  • Я убита наповал. Це так красиво!!!!
  • Я просто закохана
  • Чудова!
  • Чорт, це досконалість
  • Це все!
  • Одна із самих приголомшливих жінок на цій землі
  • Ці тіні для повік і ці вії! Абсолютна принцеса, дитинко
  • Ти виглядаєш, як русалочка!
  • Фіолетовий і зелений виглядають приголомшливо разом!
  • Приголомшливо – вау!
  • Ти завжди виглядаєш красиво

Небезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в &quot;голій&quot; сукні з крокодиломНебезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в &quot;голій&quot; сукні з крокодиломВінні любить провокаційні образи (фото: instagram.com/winnieharlow)

До речі, це не перший вихід моделі в Каннах. Вона вже показала розкішне вбрання від Jean Paul Gaultier. Пишну яскраво-червону сукню вона вибрала для прем'єри фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Свої фото дівчина доповнила емоційним підписом: "Завжди була одержима Каннами... Тому можливість пройтися по килимовій доріжці і відвідати прем'єру фільму Квентіна Тарантіно – це мрія наяву! Це змушує мене хотіти займатися улюбленою справою знову і діяти!".

Небезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в &quot;голій&quot; сукні з крокодиломНебезпечна, і це чудово: Вінні Харлоу блищить в Каннах в &quot;голій&quot; сукні з крокодиломВінні в Каннах у сукні від Jean Paul Gaultier (фото: www.instagram.com/jpgaultierofficial, instagram.com/winnieharlow)

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