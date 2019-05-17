Щасливі батьки: Венсан Кассель та Тіна Кунаки розчулили фото з новонародженою дочкою

Венсан Кассель та Тіна Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Подружжя гуляє з донькою в Каннах

Венсан Кассель та Тіна Кунаки, які одружилися в 2018-му році, зовсім недавно стали батьками. 20-го квітня у знаменитостей народилася дочка з екзотичним ім'ям Амазони. Довгий час після пологів молода мама Тіна Кунаки не з'являлася на публіці. Але Каннський кінофестиваль вони не могли пропустити. На червоній доріжці 22-річна модель показала струнку фігуру – і це через місяць після пологів, а також чудове плаття від Armani, яке доповнила сріблястими човниками і вишуканими дорогоцінними прикрасами. Розкішне волосся моделі було укладене в пишну зачіску, а на обличчя нанесено натуральний макіяж.





Тіна Кунакі на червоній доріжці у Каннах (фото: instagram.com/tinakunakey)

Венсан і Тіна з'явилися разом на декількох заходах фестивалю, демонструючи любов і з задоволенням позуючи фотографам. А наступного дня, 16 травня, пара була помічена на прогулянці з новонародженою дочкою.

Щасливе подружжя на Каннському кінофестивалі (фото: скріншот instagram.com/tinakunakey)

54-річний актор і 22-річна модель відправилися в кафе, по дорозі милуючись видами Канн. Папараці вдалося сфотографувати щасливе сімейство у всій красі. Для прогулянки Тіна обрала чорний сарафан з глибоким вирізом і червоними квітами, який зробив і без того яскраву дівчину надзвичайно ефектною. Зверху вона накинула джинсову крутку, а на ногах у неї були чорні черевики зі шнурівкою. З аксесуарів вона обрала вузькі чорні окуляри і яскраву сумочку з великими квітами. Венсан надів світлі брюки, чорну теніску, а розбавили образ помаранчева кепка і сонцезахисні окуляри в оправі такого ж тону. В руках новоспечений батько тримав шкіряну крутку.



Венсан і Тіна на прогулянці з донькою (фото: скріншоти

Але увага, звичайно ж, привернув не стільки зовнішній вигляд пари, скільки коляска з малятком. Цей вихід став першим спільним для молодої сім'ї. І потрібно відзначити, виглядають вони більш ніж гармонійно! На численних фото з кафе, які потрапили в мережу, видно, з якою ніжністю Венсан дивиться на Тіну. Та й сама дівчина просто сяє щастям.

до Речі, колишня дружина Касселя – 54-річна актриса Моніка Беллуччі – також відвідала фестиваль. Знаменита красуня прибула на Лазурний берег в супроводі молодого коханого Ніколаса Лефевра.