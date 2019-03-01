Повертаючись до витоків: Джіджі Хадід прикрасила обкладинку арабського Vogue (фото)

Джіджі відверто розповіла про виховання у своїй багатій родині

Супермодель Джиджи Хадид впервые украсила обложку арабского глянца Vogue (мартовский выпуск). Кроме того, это сотрудничество стало знаковым для модели еще по одной причине – Джиджи никогда еще не работала с именитым фотографом Питером Линдбергом (Peter Lindbergh). Его фишка – черно-белые фото, в которых буквально читается душа главного героя.

В новом выпуске Джиджи рассказывает о своих карьерных и жизненных целях, своей семье и конечно же "арабском наследии". Дело в том, что Джиджи Хадид родилась в семье арабского бизнесмена Мохамеда Хадида (владелец строительной компании) и голландско-американской модели Иоланды ван дер Херик. Потому у Джиджи есть арабские корни. Также отметим, что у 23-летнй Джи есть младшая 22-летняя сестра – не менее именитая топ-модель Белла Хадид. А также брат Анвар.

"Мои арабские корни сделали меня более открытой и любящей", - говорит Джиджи.

Джиджи Хадид на обложке арабского Vogue (фото: instagram.com/VogueArabia)

Фотосессия вышла немного нуарной. Задумчивая Джиджи в нарядах как всемирно известных, так и арабских брендов задумчиво смотрит в кадр.

"Многие делают неверные предположения о моей семье. Наше детство не было "Голливудом". Мои родители никогда не делали мне поблажек только в силу своего успеха", - признается супермодель.

Кстати, февральский выпуск арабского Vogue украсила длинноволосая Сиара, которой даже пришлось поборола боязнь лошадей.

Джиджи Хадид для арабского Vogue (фото: instagram.com/VogueArabia)

Напомним, ранее мы писали, как Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Наталья Водянова представили новую "бунтарскую" коллекцию Burberry FW 2019/20. Отметим, что Джиджи вышла на подиум в весьма необычном образе. Хотя больше всего внимания привлекла именно ее прическа.

Что касается глянцев. До этого Джиджи Хадид появилась на страницах американского Vogue, примеряв несколько латексных нарядов в сочетании с летними платьями.