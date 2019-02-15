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В латексі і полуничках: Джіджі Хадід на сторінках американського Vogue (фото)

Lite » Мода 15.02.2019 - 09:29
В латексі і полуничках: Джіджі Хадід на сторінках американського Vogue (фото)
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/mr_carlos_nazario)

В кожному з образів Джіджі — сама жіночність

Іменита супермодель Джіджі Хадід з'явиться у свіжому випуску всесвітньо відомого глянцю Vogue (США). При цьому яскраві образи, підібрані для 23-річної Джіджі, навіяні духом "бохо-стиль". Цікаво, що стиль бохо був особливо популярний влітку 2017 року. Але, як кажуть, мода циклічна.

І хоча погортати свіжий випуск можна буде лише в березні, але вже зараз опубліковані фото найяскравіших образів.

Джіджі позує у вбранні від відомих кутюр'є. У образах переважають струменисті матеріали, дуже жіночні елементи. Зверніть увагу, що на стилі цієї весни і влітку будуть великі флористичні принти. Особливо цікавий вибір взуття для фотозйомки — оригінального крою в'єтнамки і босоніжки.

Автором фото виступив Carlos Nazario, якому вперше вдалося співпрацювати з Vogue.

Джіджі Хадід

Джіджі Хадід в літньому сарафані в клубничках і латексному чорному комбінезон Gucci (фото: instagram.com/gigihadid)

В латексі і полуничках: Джіджі Хадід на сторінках американського Vogue (фото)

На Джіджі: візерункове сукні Givenchy в комбінації з топом Stella Mccartney і в'єтнамки Jil Sander (фото: instagram.com/gigihadid)

В латексі і полуничках: Джіджі Хадід на сторінках американського Vogue (фото)

Чудова бохо-сукня Carolina Herrera і сумка Michael Kors (фото: instagram.com/gigihadid)

Хадід

На Джіджі: квітчастий комбінезон і вільні штани Chloé (фото: instagram.com/gigihadid)

Нагадаємо, на Тижні моди в Нью-Йорку MARC JACOBS представив казкову колекцію сень-зима 2019, яка була пронизана підкресленою жіночністю. У багатьох образах простежувалися массивыне квіткові принти.

Відзначимо, що не так давно Джіджі вже хвалилася глянцевою зйомкою. Супермодель виступила в ролі палкого авіатора для сторінок іншого глянцю — ELLE (березень).

А до цього Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна.

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