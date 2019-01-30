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Довговолоса Сіара поборола страх коней, щоб з'явитися на обкладинці арабського Vogue

Lite » Мода 30.01.2019 - 10:23
Довговолоса Сіара поборола страх коней, щоб з'явитися на обкладинці арабського Vogue
Сіара (фото: instagram.com/Ciara)

Американській виконавиці довелося побороти свій страх коней

33-річна американська співачка Сіара вперше прикрасила обкладинку всесвітньо відомого глянцю Vogue. Співачці випала честь з'явитися на обкладинці лютневого випуску арабського видання. Крім того, у свіжому випуску вийде невелике інтерв'ю з виконавицею, в якому Сіара розповіла про родину, славу і боротьбу зі своїми страхами.

Так, з'ясувалося, що Сіара давно відчувала страх коней, який співачка змогла побороти прямо на знімальному майданчику — в пустелі Дубая. Вся справа в тому, що незвичайна fashion-зйомка проходила разом з двома чудовими жеребцями, які належать шейху емірату Мохаммеду бін Рашид аль Мактуму.

Сіара на обкладинці лютневого номера арабського Vogue

Сіара на обкладинці лютневого номера арабського Vogue (фото: instagram.com/VogueArabia)

Традиційно, вийшло два номери видання: англійською та арабською мовами.

Сіара на обкладинці Vogue

Сіара на обкладинці Vogue арабською мовою (фото: instagram.com/VogueArabia)

"Бачити, як мої діти танцюють під мою музику, або чути, як мій чоловік пишається мною — в такі моменти я відчуваю, що досягла своїх цілей", - розповідає Сіара.

Довговолоса Сіара поборола страх коней, щоб з'явитися на обкладинці арабського Vogue

Сіара

Співачка Сіара

Сіара в лютневому випуску арабського Vogue (фото: instagram.com/VogueArabia)

Нагадаємо, що обкладинку березневого Vogue. Британія прикрасила топ-модель Наомі Кемпбелл. При цьому модель з'явилася в незвичайному тривимірному образі.

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