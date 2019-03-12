Чарівні волокна: новинка в нігтьовому сервісі розбурхала Instagram

Швидка і проста техніка, з якою впорається навіть новачок

Мир нейл-индустрии взбудоражила новинка FiberGlass — тонкое стекловолокно для наращивания ногтей. Эта техника уже заинтересовала новичков, домашних пользователей и мастеров, которые следят за инновациями.

В сети даже разгорелись споры между теми, кто по старинке привык к бумажным формам, и считает их идеальным приспособлением для моделирования правильной формы ногтя и теми, кто утверждает, что стекловолокно — это лучшее, что могли придумать для эффекта визуальной натуральности ногтя, да и время наращивания существенно экономят.

Однако, если даже если вы не собираетесь менять своих убеждений и продолжите наращивать на бумажные формы, познакомиться с новинкой все же стоит.

1. В пачке находятся ленты стекловолокна шириной примерно 1 см, достаточной, чтобы распределить материал по всей ширине ногтя. Для того, чтобы начать наращивание, необходимо сделать отрез от ленты необходимой длинны для каждого ногтя и разложить их на столе и стараясь не распушивать (отделять волокна необходимо непосредственно на ногте) слегка прокатать их чем-нибудь круглым, например, апельсиновой палочкой, распределив равномерно волокна по плоскости.

2. Сначала надо провести стандартную подготовку ногтей, используя баф для снятия глянцевого покрытия, антисептик и праймер. В качестве моделирующего материала можно использовать гель любого бренда, и даже густую базу для гель-лака.

3. Наносим тонким слоем базу для гель-лака. Стоит отметить, что в отличие техники с использованием бумажных форм, в этом случае спиливать полностью свободный край нет необходимости. Следует оставить хотя бы 1 мм, чтобы в последствии плавно состыковать переход от ногтя к волокнам с внутренней стороны.

Фото: (instagram.com)

4. Гелем промазываем часть ногтя (примерно 4-5 мм), где будут располагаться волокна. Прикладываем пластину из стекловолокна и разравниваем с помощью инструмента по всей ширине ногтевой пластины. Нюанс: не забудьте оставить запас на рост ногтя, чтобы через неделю он не сломался.

5. Перед сушкой — аккуратно запечатываем концы стекловолокна на ногте для дополнительно жесткости.

6. После сушки — набираем необходимое количество геля для выравнивания ногтевой пластины и легко, почти по воздуху распределяем гель от кутикулы к свободному краю. Стоит отметить, что над свободным краем "объем" делать не стоит, поскольку эта техника выполняется без поверхностного опила.

7. После сушки, таким же билдер-гелем тонко промазываем внутреннюю часть ногтя, чтобы скрыть рельеф от волокон.

8. Спиливаем лишний материал на свободном крае, придавая ему необходимую длину и форму.

9. Делаем завершающее выравнивание с помощью геля, сушим.

10. Наносим топ.

Напомним, мы недавно рассказывали о весеннем тренде в дизайне ногтей — "слезы единорога". С помощью несложной техники можно создать поистине сказочный узор.

А еще мы показали, как сделать френч на 20 секунд, экспресс-метод нанесения такого маникюра вызвал одобрение в сети.

Кроме того, все новое — хорошо забытое старое, решили мастера маникюра и возродили "технику одного мазка", придуманную еще в 70-е годы прошлого столетия.