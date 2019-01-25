Brush stroke nails: недбалі художества на нігтях знову в тренді

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com)

Цю техніку придумали ще в 70-ті, але сьогодні вона знову набирає популярність

Навмисна недбалість цієї техніки малювання на нігтях дозволяє з легкістю повторити її вдома самостійно, однак варто знати деякі нюанси.

Придумала цей легкий спосіб застосувати техніку роботи імпресіоністів в нейл-арте художниця Донна Дюбери.

Фото: (instagram.com)

Вона назвала подібну манеру малювання "технікою одного мазка" (хоча, насправді сьогодні застосовується куди більш розширений варіант), з часом цей вид манікюру завоював велику аудиторію прихильниць, але останнім часом був забутий.

Фото: (instagram.com)

Для того, щоб повторити таку техніку знадобиться плоский, або в формі віяла пензлик, який можна купити в звичайному художньому магазині. Просто умочіть пензлик в лак для нігтів і різко пройдіться нею по нігтьовій пластині, якщо зробити це плавно, то лінії вийдуть занадо товстими.

Фото: (instagram.com)

Щоб додати блиску, використовуйте фольгу і спеціальний клей для неї. Хаотично нанесіть клей, накладіть на нього фольгу і притисніть пальцями, а потім акуратно зніміть її — частина фольги залишиться на нігтях. Виглядає дуже ефектно.

Фото: (instagram.com)

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