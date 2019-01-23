Ідеальний манікюр: легкий спосіб зробити "френч" за 20 секунд

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/efanova_nails)

Революційний спосіб дуже простий, тому повторити його зможе кожен

Французький манікюр вже давно став класикою в дизайні нігтів по всьому світу. Які б тренди і нейл-дизайн не входили в моду останні кілька десятиліть, френч не здає своїх позицій і, як і раніше, подобається багатьом.

Однак, елегантний мінімалістичний дизайн французького манікюру при цьому не такий вже простий у виконанні.

Для ідеальних нігтиків з білим краєм важливі охайність, хороший окомір, копітке вимальовування "усмішки" і підручні інструменти (спеціальні наліпки; пензлики; ватні палички, просочені рідиною для зняття лаку, щоб підрівняти "промахи"). Але так було до сьогоднішнього дня, поки майстрині не знайшли просту техніку, яка дозволяє зробити френч як на пальцях рук, так і на пальцях ніг, в лічені секунди.

Відео: (instagram.com/makeupnen)

Обмовимося відразу, що лінія виходить дуже тонкою і краще всього виглядає на коротких нігтях, а використовувати найкраще білу акрилову фарбу або гель-лак.

Відео: (instagram.com/makeupnen)

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