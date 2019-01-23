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Ідеальний манікюр: легкий спосіб зробити "френч" за 20 секунд

Lite » Мода 23.01.2019 - 08:10
Ідеальний манікюр: легкий спосіб зробити "френч" за 20 секунд
Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/efanova_nails)

Революційний спосіб дуже простий, тому повторити його зможе кожен

Французький манікюр вже давно став класикою в дизайні нігтів по всьому світу. Які б тренди і нейл-дизайн не входили в моду останні кілька десятиліть, френч не здає своїх позицій і, як і раніше, подобається багатьом.
Однак, елегантний мінімалістичний дизайн французького манікюру при цьому не такий вже простий у виконанні.

Для ідеальних нігтиків з білим краєм важливі охайність, хороший окомір, копітке вимальовування "усмішки" і підручні інструменти (спеціальні наліпки; пензлики; ватні палички, просочені рідиною для зняття лаку, щоб підрівняти "промахи"). Але так було до сьогоднішнього дня, поки майстрині не знайшли просту техніку, яка дозволяє зробити френч як на пальцях рук, так і на пальцях ніг, в лічені секунди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credit: @esmalteibyquelpupo Tag a friends & Comment

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Відео: (instagram.com/makeupnen)

Обмовимося відразу, що лінія виходить дуже тонкою і краще всього виглядає на коротких нігтях, а використовувати найкраще білу акрилову фарбу або гель-лак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That was easy right ? Would you like to try ? Follow @makeupvbv Credit @esmalteibyquelpupo

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Відео: (instagram.com/makeupnen)

Нагадаємо, раніше ми писали, які зачіски і стрижки будуть в тренді в 2019 році. Відомі українські стилісти по зачісках та майстри-модельєри дали свою експертну оцінку змін у моді на зачіски в цьому році.

Крім того, макіяж в стилі 80-х остаточно зарекомендував себе під час церемонії нагородження премії "Золотий глобус", коли на червоній доріжці десятки голлівудських зірок продемонстрували цей стильний макіяж, і увійшов в маси, як тренд 2019 року.

До речі, в мережі набирає популярності вельми незвичайний тренд макіяжу 2019 — Yoga Skin. Особлива техніка змішування і нанесення різної декоративної косметики додасть вашому обличчю "божественне" сяйво.

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