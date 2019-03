Сльози єдинорога: чарівний дизайн весняного манікюру

Відео дизайну "розплавлений метал" Для дизайну знадобиться: * Матовий топ * Фольга звичайна для лиття * База або топ без різниці ⠀ Рекомендації: *Краплю для мазка варто брати рівномірну *Якщо утворилися ділянки глянсового блиску, то зафарбовуємо їх матовим топом. *Так само цей дизайн можна весь перекривати глянцевим топом, але ефектніше виглядає на матовому покриттів. Сподіваюся відео буде корисним І так не оскуднеет рука, що дає за лайку : #shorinail #манікюр #гельлак #нігті #маникюрказань #казаньногти #казаньманикюр #обучениеказань #курсыманикюраказань #курсыманикюра #обучениеногтиказань #маникюркурсыказань #nailart #nail #nails #tutorialshori #слезаединорога #tutorialnail #tutotialnails #nailtutorial #расплавленныйметалл #видеомк #мквидео #френчказань #фольга #фольганогти #фольгадизайн #фольгананогтях #фольгадлялитья #фольгадляногтей

