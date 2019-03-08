Сльози єдинорога: чарівний дизайн весняного манікюру

Легкий у виконанні, проте дуже ефектний манікюр
Майстра манікюру не перестають дивувати новинками і техніками, ще зовсім недавно ми дізналися, що французький манікюр можна самостійно виконати за 20 секунд, як перед нами новий легкий і швидкий у виконанні тренд з фантастичним назвою — "сльози єдинорога". Радує і те, що ні одна казкова тварина під час виконання цієї техніки не постраждає, а її для створення буде потрібно мінімум матеріалів.
В Instagram майстра поділилися простою технікою нанесення на топ для гель-лаків невеликих отрезочков слюди різних відтінків, після зняття якої залишається слід у вигляді краплі, що стікає. Залишається тільки додати об'єму з допомогою крапельки того ж топа і "сльоза" готова.
Відео дизайну "розплавлений метал" Для дизайну знадобиться: * Матовий топ * Фольга звичайна для лиття * База або топ без різниці ⠀ Рекомендації: *Краплю для мазка варто брати рівномірну *Якщо утворилися ділянки глянсового блиску, то зафарбовуємо їх матовим топом. *Так само цей дизайн можна весь перекривати глянцевим топом, але ефектніше виглядає на матовому покриттів. Сподіваюся відео буде корисним І так не оскуднеет рука, що дає за лайку : #shorinail #манікюр #гельлак #нігті #маникюрказань #казаньногти #казаньманикюр #обучениеказань #курсыманикюраказань #курсыманикюра #обучениеногтиказань #маникюркурсыказань #nailart #nail #nails #tutorialshori #слезаединорога #tutorialnail #tutotialnails #nailtutorial #расплавленныйметалл #видеомк #мквидео #френчказань #фольга #фольганогти #фольгадизайн #фольгананогтях #фольгадлялитья #фольгадляногтей
Деякі майстри декорують "сльозу єдинорога", наприклад, обрамляють її візерунком лаку з дрібним шиммером, камінням або фольгою.
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Варто відзначити, що такий дизайн відмінно виглядає як на коротких, так і на довгих нігтях і на будь-якому кольорі гель-лаку.
Фото: (instagram.com)
У разі звернення до майстра за красивим декором, однак не варто забувати і про безпеку. Насамперед поцікавитися як і чим обробляються інструменти, на яких можуть накопичуватися небезпечні для здоров'я і життя грибки або інші інфекції. У нашому матеріалі ми розповіли, що повинне вас зацікавити в манікюрному салоні і описали всі етапи найнадійнішої дезінфекції обладнання та інструментів.
Крім того, вас може зацікавити ще одна трендова техніка - "техніка одного мазка", яка була придумана ще в 70-ті роки минулого століття, проте в сучасному виконанні отримала нове життя і величезну популярність.