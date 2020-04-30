Чарівна русалка: Маша Єфросиніна запаморочила голову формами в напівпрозорому платті

Маша підкорила довгими стрункими ніжками
Маша Єфросиніна не перестає мотивувати і надихати шанувальників в період домашньої самоізоляції. Українська телеведуча намагається заряджати фоловерів позитивом, записуючи для цього забавні відео. Один з останніх присвячений темі.... винесення сміття! Теледіва показала на відео, як виносила сміття до і під час карантину. Єфросиніна настільки скучила по розкішних сукнях і яскравим образам, що навіть винесення сміття вирішила перетворити в "показ мод". Також красуня закликала підписників робити так само — не забувати про свій зовнішній вигляд навіть під час найбільш рутинних домашніх справ.
Також Маша в деталях показала свій більш ніж розкішний домашній аутфіт. На нових фото ведуча позує в довгій сукні від українського бренду Elenareva. Зелена сукня з чорним анімалістичним принтом має "родзинку" — вона виконана з легкої напівпрозорої тканини. Тому на світлі можна розгледіти силует підтягнутою фігури Єфросиніної. Також сукня декорована масивними хвилями на рукавах, має невеликий виріз і грайливий "пасок" на шиї. Свій образ Маша доповнила відкритими босоніжками в срібних блискітках. Волосся вона зібрала в улюблений тугий хвіст. Навіть про макіяжі Маша подбала, зробивши його з акцентом на виразні очі і злегка рожеві губи.
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
“Як же круто, що не одна я #скучаюпоплатьям, і з цього хештегу можу побачити всіх вас, мої рідні душі в нарядах. А на град питань чий це вбрання, відповідаю - мій", — з гумором підписала новий пост Єфросиніна.
Фолловери телеведучої також поспішили засипати свою улюбленицю захопленими відгуками. Багато звернули увагу на стрункість ніжок Маші.
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок.