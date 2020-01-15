У "військовому" пальто: Кейт Міддлтон вперше з'явилася на публіці після сімейного скандалу

Королівський двір Великобританії поступово починає "оживати" після гучного скандалу навколо зречення Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків. Нагадаємо, пара офіційно повідомила про це 8 січня. Пізніше королева Єлизавета ІІ схвалила рішення молодшого онука і його дружини. На даний момент герцоги Сассекські перебувають у Канаді, де Маркл навіть встигла здійснити офіційний візит в один із центрів для жінок у Ванкувері.

Сьогодні, 15 січня, Кейт Міддлтон також порадувала шанувальників королівської сім'ї своїм першим виходом у світ після королівського скандалу. В англійському місті Бредфорд герцогиню Кембриджську і її чоловіка принца Вільяма очікував цілий ряд благодійних заходів та зустрічей. Звичайно ж, на публіці Кетрін щиро посміхалася - ніщо не видавало занепокоєння, викликане ситуацією з Меган Маркл і принцом Гаррі.

Перед десятками фотокамер герцогиня Кембриджська блищала в незвичайному темно-зеленому пальто від Alexander McQueen (до речі, це улюблений бренд герцогині). Довге пальто має незвичайний декор і крій, який віддалено нагадує мілітарі-стиль.

Кейт Міддлтон в пальто від Alexander McQueen (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Довершує образ картате чорно-біле плаття з милим бантиком на грудях - від мас-маркет бренду Zara. Для повної комбінаціїї Кейт обрала замшеві чорні туфлі на стійкому каблуці, а також сережки з смарагдом від Zeen.

Міддлтон в сукні від Zara (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Незважаючи на квітучий і радісний зовнішній вигляд герцогині Кембриджської, в мережі вже почали обговорювати її худорлявість. Інтернет-користувачі впевнені, що Кетрін помітно схудла за останній час. І, можливо, всьому виною саме стрес від рішення Меган і Гаррі.

Зазначимо, що відхід Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків був великим ударом і несподіванкою для всіх членів королівської сім'ї. Навіть Її Величність Єлизавета II дізналася про це буквально за день до офіційної заяви молодшого онука. За повідомленням інсайдерів, батько принца Гаррі - принц Чарльз - взагалі був повідомлений в день заяви, тобто 8 січня. Чи правдиві ці чутки чи ні, вже не важливо. Меган і Гаррі починають робити перші кроки у своєму самостійному і незалежному від Двору житті.

Нагадаємо, принцу Гаррі запропонували роботу в Burger King поки Меган Маркл укладає контракт з Givenchy