Принцу Гаррі запропонували роботу в Burger King поки Меган Маркл укладає контракт з Givenchy

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І це на тлі підписаного контракту Меган Маркл з Disney

Сенсаційна заява Меган Маркл і принца Гаррі про відмову від королівських повноважень викликала хоч і меркантильне, але логічне питання - за рахунок чого тепер герцоги Сассекські планують покривати свої рахунки. Адже разом з обов'язками монархи також відмовляють від держфінансування. Експерти поспішили втішити - за Меган і Гаррі переживати не варто. На хвилі своєї воістину шаленої популярності скандальна пара вже в цьому році може стати мільйонерами. Прогнози експертів почали збуватися навіть раніше, ніж багато хто очікував. Не пройшло і місяця після зречення, як на герцогів Сассекських посипалися комерційні пропозиції.

Так, експерти вже "залізли в кишені" Меган і Гаррі і поспішили підрахувати, скільки ті зможуть заробити на своїй популярності.

Відомий австрійський публіцист Макс Марксон вже пообіцяв Меган Маркл і принцу Гаррі виділити 5 млн доларів сім'ї за їх згоду виступити з ним відразу на п'яти виступах-концертах по містах Австралії.

Також Марксон припускає, що незабаром Меган і Гаррі укладуть контракт з гігантом Netflix - найбільшим постачальником серіалів і фільмів. І передбачуваний контракт поповнить скарбничку герцогів Сассекських відразу ж на 64 млн доларів за рік. Звідки у австрійського публіциста і бізнесмена така інформація, невідомо. Але і заперечувати сказане їм однозначно не варто.

Про променисті фінансові перспективи Меган і Гаррі говорить наступне. Так, днями фастфуд Burger King пожартував: “Шукаєте роботу? У нас вже є нова корона для вас". Таким кумедним чином фастфуд обіграв положення принца Гаррі, який за 35 років свого життя ще не працював. А як відомо, студенти, наприклад, починають свій перший трудовий досвід на роботі в популярних фастфудах. І знову не потрібно відноситься до жарту з великим скепсисом. Хто знає, можливо, Гаррі оцінить жарт і незабаром ми побачимо принца в незвичайній рекламі.

Тим часом про Меган Маркл точно не варто переживати. Герцогиня Сассекська вже зробила ряд кроків у новому незалежному житті.

Нагадаємо, що герцогиня Сассекстка підписала контракт зі студією Disney на озвучку поки невідомих проектів компанії. При цьому весь гонорар герцогині Disney зобов'язується передати на цілі благодійного фонду по захисту слонів - організація Elephants Without Borders.

Також чи не відразу ж після заяви 8 січня про зречення від королівських обов'язків у ЗМІ просочилася інформація, що Меган веде переговори з будинком моди Givenchy.

Крім того, 14 січня Маркл здійснила свій перший вихід в новому незалежному статусі. На даний момент Меган і Гаррі живуть в Канаді, де колишня актриса відвідала Жіночий центр Downtown Eastside у Ванкувері. Як бачимо, герцогиня Сассекська вже точно освоїлася. І попереду нас чекають нові захоплюючі подробиці з життя скандальної монаршої сім'ї.