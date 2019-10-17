Ваша світлість: Кейт Міддлтон блищить в ефектному білосніжному вбранні демократичної марки

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги продовжують тур по Пакистану

Кейт Міддлтон і принц Вільям, які напередодні побували біля підніжжя Гімалаїв і насолодилися красою природи, знову повернулися до цивілізації. Герцоги вирушили у друге за величиною місто Пакистану – Лахор. Прямо з трапа літака Кейт спустилася в ефектному шальвар-каміз – білосніжній довгій закритій сорочці довжиною до колін і укорочених брюках зі стрілками. Туніка з квітами жасмину – національним символом Пакистану, розшита бісером і прикрашена рядом гудзиків, виглядала вишукано, ніжно і розкішно. Цікаво, що при цьому наряд обійшовся герцогині всього в 65 доларів.

Кейт Міддлтон на дні народження вихованців фонду (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Доповнили жіночний образ маленький клатч тілесного відтінку від Mulberry, бежеві туфлі з вузьким носком і на невеликому каблуці, а також шаль від Maheen Khan і сережки від британської марки Asprey. Волосся Кейт було завите легкими пружними хвилями, а макіяж зроблений з акцентом на виразні очі і брови. Принц прибув в простому образі: класичні темні брюки і блідо-блакитна сорочка.

Кейт і принц Вільям в Лахорі (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Перш за все подружжя вирушило на зустріч з благодійною організацією SOS children's Village. Тут вони також потрапили на святкування дня народження кількох вихованців. Пізніше вони попрямували в Національну академію крикету. Подружжя навіть встигли пограти, при цьому Кейт змінила туфлі на комфортні білосніжні кеди, а заплела волосся у хвіст. Потім вони відвідали мечеть Бадшахи.

Принцеса Діана з малньким пацієнтом (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

В плани герцогів також входило відвідування лікарні Шаукат Ханум, побудованої нинішнім прем'єр-міністром Пакистану в пам'ять про померлу матір. Маленьких пацієнтів цього закладу також відвідувала принцеса Діана під час своїх візитів в 1996-му, 1997-му роках.