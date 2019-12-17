Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала ідеальну фігуру й наймодніші штани сезону

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – одна з найбільш стильних моделей сучасності. Дівчина відома не тільки своїми кар'єрними досягненнями і власним б'юті-бізнесом, але і добірками образів, які вона публікує у своєму Instagram-акаунті. Завдяки ним 32-річна красуня потрапляє на численні модні портали і привертає все більше фоловерів у свій мікроблог. Утім, кожен її вихід у світ – привід надихнутися на нові експерименти, а також прекрасна можливість дізнатися, які речі в тренді.

Роузі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Кілька годин тому Роузі поділилася новим постом. На фото вона постала в стильному образі свого обожнюваного бренду Bottega Veneta. Його склали широкі брюки зі стрілками, нарочито подовжені і призібрані на щиколотках, а також водолазка "під шкіру". Завершеності образу надали аксесуари: чорний ремінь на поясі, великі коричневі сонцезахисні окуляри, а також улюблений клатч молочного відтінку, який Роузі використовує для безлічі луків. На ногах у моделі красувалися її улюблені босоніжки з квадратним носком. Волосся екс-ангела Victoria's Secret були покладені м'якими хвилями, а макіяж виконаний з акцентом на яскраві губи. "Поринула в шоколад Bottega", – написала Хантінгтон-Уайтлі.

Шанувальники залишилися в захваті від вбрання. "Та така приголомшлива", "Я в захваті від твого образу", "Rosie x Bottega = повна спека", "Це так добре", "Ідеальний стиль"...

Кайлі Дженнер носить таку ж модель штанів (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, Роузі вдалося продемонструвати найбільш актуальну модель штанів. У схожих не так давно красувався ще одна it-girl – Кайлі Дженнер. Беремо на озброєння!

Нагадаємо, нещодавно відбулася премії The Fashion Awards 2019 креативний директор Bottega Veneta – Деніел Лі – став тріумфатором. Дизайнер отримав нагороду «Бренд року». Роузі також прийшла, щоб підтримати улюбленого дизайнера і за сумісництвом одного. На заході вона блищала в сріблястому платті від Bottega Veneta.