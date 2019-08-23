Вона ідеальна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила новим чуттєвим образом

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

32-річна модель підготувала новий б'юті-урок

Роузі Хантінгтон-Уайтлі знає, що більшість її фоловерів мріють виглядати так само стильно і розкішно, як вона сама. А тому часто робить для свого проекту Rose Inc. навчальні відеоуроки. Там можна знайти туторіали на всі випадки життя, у тому числі безліч – як зробити певний макіяж і зачіску.

Останній ролик знаметой британській красуні присвячений саме цьому. Вона вирішила продемонструвати покрокову інструкцію до однієї з найбільш виграшних зачісок, якщо потрібно виглядати елегантно і стримано, але при цьому максимально стильно і жіночно. А більшість луків Роузі саме такі.

Навчитися робити таку зачіску легко – разом з Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)

На своїй сторінці в Instagram Роузі показала кілька фото. Вона показала зачіску з різних ракурсів, а потім поступово перейшла в макіяжі та одягу. Вийшов повний образ «на вихід».

Над образами Роузі працює ціла команда (фото: instagram.com/rosiehw)

«Низький пучок – одна з моїх улюблених зачісок», – написала зірка. І відправила всіх бажаючих навчитися робити таку зачіску з посиланням на повне відео на Rose Inc. Потрібно визнати: лук був би не таким стильним без розкішного макіяжу. Над ним попрацювала зоряний мейк-ап артист Ніккі ДеРоэст. Золотисто-бронзове мерехтіння тіней, густо прокрашені вії, чітка лінія брів, привабливий блиск бездоганних губ Роузі і свіжий рум'янець – його головні «позивні». Доповнили образ великі сережки-кільця з «зім'ятого» металу. З одягу кохана Джейсона Стетхема вибрала світлий комбінезон з плісированими брюками і закритим верхом.

Повний образ Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)

У сторіз модель натякнула, що скоро на нас чекає ще одне «гаряче» відео. Наступного разу вони з командою готують макіяж з рожевими тінями і яскраво-червоними губами. Волосся Роузі покладене легкими хвилями, а вбрання вона обрала чорне – до речі, це один з найбільш вдалих для блондинок варіант. «Щось незвичайне», – заінтригувала дівчина.

Червоні соковиті губи – ідеальний варіант для блондинок (фото: instagram.com/rosiehw)

Також нещодавно Хантінгтон-Уайтлі знову показала цілу серію образів з минулого тижня. Вона зібрала всі луки і опублікувала галерею – що вельми зручно. Таким чином, шанувальникам можна сміливо брати на озброєння її ідеї, зібрані в одному місці.