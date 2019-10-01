Яскраві будні: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показує 4 ненудних образу для офісу

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель підібрала нові образи

Роузі Хантінгтон-Уайтлі зробила добірки образів на своїй сторінці постійною рубрикою. І шанувальники цьому тільки раді. Тут можна надихнутися вбраннями на всі випадки життя. Потрібні ідеї для розкішних вечірніх виходів? Легко! Образи для офісу? Тим більше. На них і зупинимося.

Роузі обожнює брючні костюми (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузі, крім модельної кар'єри, успішно займається власним бізнесом – вона творець, ідейний натхненник і навіть інтерв'юер свого ресурсу Rose Inc. Тому в офісі і на ділових зустрічах вона проводить багато часу. Виглядати на подібних заходах стильно, невимушено і ефектно – справжнє мистецтво, якому якраз і варто повчитися у знаменитій британській красуні.

Білий верх, чорний низ

Класика жанру, яку ненудною роблять кілька нюансів. По-перше, біла сорочка-оверсайз, нарочито недбало заправлена в брюки ідеального крою – також вільні і довгі. По-друге, помітні аксесуари: широкий золотий ланцюг-чокер, темні окуляри і сумочка незвичайної форми. Те що треба, коли від офісних луків стає буквально "тісно".

Чорно-білий до лиця Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)

Бежева ніжність

Бездоганний осінній ансамбль з натяком на сексуальність. Його головні складові: широкі штани, боді тілесного відтінку (яке і надає пікантну "голу" нотку), об'ємний жакет. Доповнити таке вбрання Роузі пропонує своїми улюбленими босоніжками з квадратним носком і сумочкою-косметичкою від Bottega Veneta. Вони – просто рекордсмени за кількістю появ у блозі зірки.

До такого вбрання ідеально підійде чуттєвий макіяж (фото: instagram.com/rosiehw)

Леді в чорному

Нічого складного – просто чорний топ, а також трендові чорні брюки з високою посадкою. Але головне – знову в деталях. Топ модель обрала незвичайної, трішки "розслабленої" форми: з високим горлом і рукавами "летюча миша", а строгі брюки кокетливо підвернула. Босоніжки на підборах, плоский клатч, ланцюжок на нозі – здається, Роузі хоче нагадати всім, що будні не бувають сірими.

Чорний до того ж робить зорово стрункішими (фото: instagram.com/rosiehw)

Легкість буття

Для всіх, хто не готовий так просто розлучитися з безтурботною річною атмосферою. Світло-блакитні укорочені брюки, білий топ і світло-бежевий жакет роблять образ легким і ненав'язливим. А тонкий ремінь і "сітчасті" босоніжки від Bottega Veneta лише додають йому привабливості.

Більше легкості в повсякденному житті не завадить (фото: instagram.com/rosiehw)