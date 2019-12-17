Уроки стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру и самые модные брюки сезона

Роузи Хантингтон-Уайтли – одна из самых стильных моделей современности. Девушка известна не только своими карьерными достижениями и собственным бьюти-бизнесом, но и подборками образов, которые она публикует в своем Instagram-аккаунте. Благодаря им 32-летняя красавица попадает на многочисленные модные порталы и привлекает все больше подписчиков в свой микроблог. Впрочем, каждый ее выход в свет – повод вдохновиться на новые эксперименты, а также прекрасная возможность узнать, какие вещи в тренде.

Роузи в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Несколько часов назад Роузи поделилась новым постом. На фото она предстала в стильном образе своего обожаемого бренда Bottega Veneta. Его составили широкие брюки со стрелками, нарочито удлиненные и присобранные на щиколотках, а также водолазка "под кожу". Завершенности образ придали аксессуары: черный ремень на поясе, крупные коричневые солнцезащитные очки, а также излюбленный клатч молочного оттенка, который Роузи использует для множества луков. На ногах у модели красовались ее любимые босоножки с квадратным носком. Волосы экс-ангела Victoria's Secret были уложены мягкими волнами, а макияж выполнен с акцентом на яркие губы. "Окунулась в шоколад Bottega", – написала Хантингтон-Уайтли.

Поклонники остались в восторге от наряда. "Та такая потрясающая", "Я в восторге от твоего образа", "Rosie x Bottega = полная жара", "Это так хорошо", "Идеальный стиль"…

Кайли Дженнер носит такую же модель брюк (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, Роузи удалось продемонстрировать самую актуальную модель брюк. В похожих не так давно красовалась еще одна it-girl – Кайли Дженнер. Берем на вооружение!

Напомним, на недавно состоявшейся премии The Fashion Awards 2019 креативный директор Bottega Veneta – Дэниел Ли – стал триумфатором. Дизайнер получил награду «Бренд года». Роузи также пришла, чтобы поддержать любимого дизайнера и по совместительству друга. На мероприятии она блистала в серебристом платье от Bottega Veneta.