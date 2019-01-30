Уроки стилю: Меган Маркл, Вікторія Бекхем та інші показали, як носити головний колір 2019 року

Цей приємний колір відмінно виглядає в будь-якому образі!

Исследовательский центр Pantone назвал главным цветом 2019 года "живой коралл". При этом многие как зарубежные, так и украинские звезды уже успели "выгулять" несколько модных образов, окрашенных в этот цвет. Давайте на их примере посмотрим, как носить главный оттенок 2019 года, чтобы выглядеть стильно и модно.

Меган Маркл в пальто Sentaler

Меган Маркл, несмотря на скорое прибавление в семье, от королевских дел не отказывается. Недавно герцог и герцогиня Сассекские посетили британский город Биркенхед. Это был первый совместный официальный выход супругов в новом году. Для своего появление на публике Меган выбрала весьма яркий наряд. Она отдала предпочтение пальто красного цвета с коралловым отливом от Sentaler, дополнив его сережками и туфлями в тон.

Меган Маркл и принц Гарри во врем визита в графство Мерсисайд (фото: Getty Images)

Оля Полякова

"Главная блондинка страны" Оля Полякова, несмотря на свою сценическую занятость, все же успевает отслеживать актуальные тенденции из мира моды. Ее брючный костюм кораллового цвета — прямое тому доказательство!

Оля Полякова во время фотосессии в рамках социального проекта "Помятые, но живые", который должен помочь донести украинцам, что необходимо пристегиваться ремнем безопасности каждый раз, когда ты садишься в автомобиль, даже если ты едешь в праздничном образе на вечеринку (фото: Instagram.com/polyakovamusic)

Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Леся Никитюк

При просмотре фотографий украинской певицы Вери Брежневой, сделанных во время выступления на международном музыкальном фестивале "Жара" (лето 2018), складывается ощущение, что ее заранее предупредили о главном цвете года. Совпадение?

Вера Брежнева (фото: Instagram.com/ververa)

Тоже самое можно сказать и о певице Альбине Джанабаевой и "богине ламината" Лесе Никитюк.

Альбина Джанабаева во время международного музыкального фестиваля "Жара" (фото: Instagram.com/albinadzhanabaeva)

Леся Никитюк во время своего выступления на шоу Танцы со звездами (фото: Instagram.com/lesia_nikituk)

Виктория Бекхем

А вот кого и нужно считать амбассадором нового цвета, так это знаменитого британского дизайнера Викторию Бекхем, которая не упустила возможности первой примерять главный оттенок года, – экс-участница культовой группы Spice Girls посетила один из своих бутиков в коралловом платье длины миди. Свой образ она завершила туфлями нежно сиреневого цвета.

Виктория Бекхэм (фото: Instagram.com/ victoriabeckham)

Мишель Андраде

Подопечная Потапа Мишель Андраде решила также не отставать от модных тенденций, прикупив зонтик кораллового цвета.

Мишель Андраде (фото: Instagram.com/mishvirmish)

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