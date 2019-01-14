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Вагітна Меган Маркл в яскравому образі вийшла у світ з чоловіком

Lite » Мода 14.01.2019 - 15:11
Вагітна Меган Маркл в яскравому образі вийшла у світ з чоловіком
Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Герцог і герцогиня Сассекські відвідали місто Беркенхед в графстві Мерсісайд

Меган Маркл і принц Гаррі вперше в новому році вийшли в світ разом - подружжя відвідало місто Біркенхед. Першим ділом вони побували на площі Hamilton Square, де сьогодні презентують нову скульптуру з нагоди 100-ї річниці смерті поета Вілфреда Оуена. Там вони мило поспілкувалися з мешканцями міста, повідомляє Daily Mail.

Для появи на публіці герцогиня Сассекська вибрала несподівано яскравий образ - 37-річна Маркл з'явилася у фіолетовій сукні бренду Babaton і червоному пальто Sentaler.

Вагітна Меган Маркл в яскравому образі вийшла у світ з чоловіком

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Облягаючий наряд підкреслив вже дуже значних розмірів живіт вагітної Меган, яка за звичкою часто клала на нього руку. Дружина принца Гаррі доповнила образ коричневою сумкою і туфлями на підборах в тон пальто.

Вагітна Меган Маркл в яскравому образі вийшла у світ з чоловіком

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

Приводом для поїздки королівських осіб стало відвідування місцевих громадських організацій Tomorrow Women Wirral і Hive Wirral.

Вони допомагають жінкам, які перебувають у складних життєвих обставинах - наприклад, тим, хто тільки вийшов з в'язниці, а також жертвам домашнього насильства і таким, що мають різні залежності.

Вагітна Меган Маркл в яскравому образі вийшла у світ з чоловікомВагітна Меган Маркл в яскравому образі вийшла у світ з чоловіком

Фото: (instagram.com/meghan_update)

На публіці подружжя багато посміхалися, а також зворушливо трималися за руки і приобіймали один одного.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл "проігнорували" день народження Кейт Міддлтон.

Ми також писали про те, що Меган Маркл стала наступницею Єлизавети II і вперше вийшла в світ в новій ролі. Герцогиня Сассекська була призначена патроном відразу чотирьох організацій, благодійних фондів Smart Works і Mayhew, а також Королівського національного театру та Асоціації університетів Співдружності.

А також повідомляли, що принц Гаррі і Меган Маркл аредовали розкішний заміський особняк в Оксфордширі, де проводять разом чимало часу і влаштовують вечірки для друзів.

Відео: (video.rbc.ua)

Принц Гаррі і Меган Маркл "проігнорували" день народження Кейт Міддлтон Меган Маркл стала наступницею Єлизавети II: перший вихід у світ в новій ролі
Новини України Меган Марклпринц Гаррінаряд
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