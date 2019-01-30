Головний тренд весни 2019: безпрограшний шкіряний образ

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com)

Шкіра - один з головних розкішних трендів наступного сезону

Вироби з шкіри йдуть практично всім і добре сідають на будь-яку фігуру, однак, пам'ятайте, що якщо ви хочете приховати недоліки фігури, не варто вибирати вільний силует, шкіра матеріал щільний і твердий, створює власний силует і може додати зайвих сантиметрів.

Для дівчат з повною фігурою, як варіант підійде шкіряне пальто або сукня-міді. Такий наряд раз витягне силует за рахунок вертикалі.

При виборі шкіряного одягу існує одна хитрість, щоб річ не збільшували обємів фігури, вибирайте полуприлягаючий силует. А ось з "оверсайзом" в шкіряному виконанні потрібно бути обережніше, він тільки додасть непотрібний обсяг, а не зробить фігуру більш витонченою.

Бежева, пудрова, рожева, приглушено-блакитна, пісочна, теракотова гамма в пріоритеті при виборі одягу зі шкіри, однак, не варто забувати і про чорний кольор (чорна лакова шкіра буде не менш популярна, ніж кольорова).



Пальто

Щоб залишатися в тренді, звичну шкіряну куртку в сезоні весна-2019, варто замінити на пальто. А щоб нівелювати зайву строгість образу і додати жіночності можна додати шовкову хустку, трикотажний шарф, або сумку "леді-лайк".

Фото: (instagram.com)

Штани

Що стосується моделі, то шкіряні штани можливо носити в різних варіаціях: довгі, укорочені, вузькі або широкі, класичні, але обов'язково з високою або середньою посадкою.

Шкіряні штани варто поєднувати з вільною світлою сорочкою або блузою, теплим джемпером або футболкою. А на вечірці доречний образ з яскравим топом і туфлями на шпильці.

Фото: (instagram.com)

Сукня

Силуети суконь також можуть бути різними - сукні-футляри, на запах, з спідницею годе, з асиметричним кроєм подолу, головне, щоб вони підкреслювали переваги фігури. Підкреслити цей нетривіальний матеріал здатний декор з мережива, шовку чи шифону. Крім того, варто поекспериментувати з образом і спробувати поєднання сукні з водолазкою, футболкою або топом в білизняному стилі. А в якості взуття до такої сукні підійдуть як туфлі на шпильці, так і грубі черевики на широкому каблуці.





Фото: (instagram.com)

Спідниця

У цьому році дизайнери пропонують спідниці зі шкіри в плиссированном виконанні, міді, міні, годе, сонце-кльош. Щоб підкреслити свою індивідуальність обирайте асиметричний крій або незвичайну вичинку шкіри, а також трендовий колір виробу.

Фото: (instagram.com)

Читайте також — готуємося до найромантичнішого свята. 5 ідей вечірнього макіяжу на День всіх закоханих від зоряних візажистів.

Крім того, модні користувачки соцмереж пропонують десятки найнеймовірніших варіантів макіяжу в стилі 80-х.

А ось для нігтиків вибирайте модні сьогодні недбалі художества Brush stroke nails.

Як і з чим носити анималистичний принт (відео: РБК-Україна)