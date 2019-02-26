Потрійний удар: сестри Кардашьян знялися у відвертій фотосесії (фото)

Сестри Кардашьян (фото: instagram.com/kendalljenner)

Одна з сестер обрала вбрання від українського дизайнера

Сестри Кардашьян не можуть жити без провокацій. Не встиг світ обговорити особисті драми Хлої Кардашян і "голу" сукню Кендалл Дженнер, як вони вирішили підкинути тем для обговорення. Кендалл, Хлої і Кортні взяли участь у відвертій фотосесії, перші кадри з якої вже облетіли мережу. Головні її складові: провокаційні пози, сміливі образи, які говорять самі за себе вбрання.

Кендалл Дженнер, Кортні Кардашян, Хлої Кардашян (фото: instagram.com/kendalljenner)

Так, на Кендалл надіто червоне лакове міні-плаття, чорні колготки, високі білі рукавички і білі туфлі-човники. Хлої вибрала сексуальний комбінезон, розшитий кристалами, а Кортні – напівпрозору сукню з камінням Swarovski, під яким видно черней комплект білизни. До речі, деякі ЗМІ зуміли розглянути, що це комбінезон з колекції українського дизайнера Gasanova. Поки що ні сестри Кардашьян, ні сама Ельвіра це офіційно не підтвердили. Але на своїй сторінці в Instagram вона написала: "Спасибі, що кидаєте і надсилаєте нам! Це дійсно наше плаття". Тим самим розвіявши останні сумніви.

Кендалл Дженнер, Кортні Кардашян, Хлої Кардашян (фото: instagram.com/khloekardashian)

Всі три сестри встигли викласти знімки на своїх сторінках в соцмережах і зібрати мільйонні лайки і коментарі у стилі: "О боже", "Це нереально", "Класні вбрання", "Вау! Абсолютно"...

Нагадаємо, це не перший раз, коли знаменитості блищать в нарядах від Gasanova. Ще одна прихильниця бренду – Джіджі Хадід. У вересні минулого року вона з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку в комбінезоні, яке обрав для зіркової клієнтки її стиліст Хадід Мімі.

Плаття від Gasanova, сезон осінь-зима 2019

Нагадаємо, що церемонія Оскар 2019 пройшла в ніч з 24 на 25 лютого у Лос-Анджелесі. Раніше ми описували найвдаліші і розкішні вбрання червоної доріжки.

Також "дісталося" і зіркам, які зробили невірний вибір.