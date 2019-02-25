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Це провал: найневдаліші вбрання зірок на червоній доріжці Оскар 2019

Lite » Мода 25.02.2019 - 19:48
Це провал: найневдаліші вбрання зірок на червоній доріжці Оскар 2019
Майя Рудольф і Рут Картер (колаж: LITE)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Топ-6 нарядів, які не прикрасили своїх власниць

Оскар 2019 запам'ятався не тільки шиком і блиском, але і модними провалами. Здавалося б, вибір вбрання – це не так складно. Ну а якщо є сумніви, в крайньому випадку, можна довіритися стилістові. Але як показує щорічно червона доріжка кінопремії Оскар, одягатися зі смаком – та ще задачка для багатьох знаменитостей. Ми вже поговорили про найефектніші наряди церемонії Оскар 2019. Прийшов час обговорити невдалі образи.

Відкриває шістку Лінда Карделліні. Для церемонії американська актриса вибрала повітряне плаття від Schiaparelli кольору фуксії, який суцільно складається з воланів і буквально закриває всю її. Спереду коротка, ззаду і з боків довге, з глибоким декольте і бантом на талії, воно приховує обриси фігури і виглядає вкрай безглуздо.

Лінда Карделлини

43-річна Лінда Карделліні (фото: GettyImages)

Американська композитор і поет-пісняр Дайан Уоррен також відзначилася не в кращу сторону. Білий брючний костюм зі сріблястими смугами та смужками на рукавах підкреслив недоліки фігури. Але ще більш дивно виглядала прикраса у вигляді ланцюга на грудях.

Пару їй склала і канадська актриса Маріанна Фарлі. Вона віддала перевагу білій сукні з великими гудзиками і рукавами-ліхтарями не зовсім вдалого крою та невизначеної довжини і явно прогадала. До того ж цей відтінок невигідно підкреслив білизну шкіри.

Дайан Уоррен і Маріанна Фарлі

Дайан Уоррен і Маріанна Фарлі (фото: GettyImages)

Наступна в нашому списку – американська актриса Майя Рудольф. Неприборкані квіткові мотиви, волани і рожевий колір зіграв поганий жарт і з нею. І без того повністю закрите, зверху ще прикрите накидкою, воно більше нагадувало не вечірню сукню, а пеньюар.

Майя Рудольф

46-річна Майя Рудольф (фото: GettyImages)

Лора Марано явно хотіла виділитися. Два яскравих відтінків, які не зовсім вдало поєднуються, плюс величезний бант... Їй це вдалося, але не в хорошому сенсі.

Лора Марано

23-річна Лора Марано (фото: GettyImages)

Американський художник з костюмів для кіно і телебачення Рут Е. Картер в цьому році отримала заслужену нагороду за роботу над фільмом "Чорна пантера" (Black Panther). Але от її плаття теж нагадувало наряд якогось кіноперсонажа. Що ж, можливо, вона просто хотіла відчути себе королевою червоної доріжки.

Рут Картер

Рут Картер також з образом прогадала (фото: GettyImages)

Зазначимо, що однією з найбільш гармонійний і стильних пар церемонії Оскар 2019 стали Ірина Шейк і Бредлі Купер. Для заходу супермодель вибрала елегантне плаття від улюбленого бренду Burberry.

А ось найбільш незвичайним і найбільш обговорюваним став наряд американського актора Біллі Портера. Актор епатував публіку пишною спідницею в підлогу. 

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