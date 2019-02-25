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Розкіш, та й годі: найбільш вдалі вбрання церемонії Оскар 2019

Lite » Мода 25.02.2019 - 11:31
Розкіш, та й годі: найбільш вдалі вбрання церемонії Оскар 2019
Емілія Кларк, Дженніфер Лопес і Рейчел Вайс (колаж: LITE)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Голлівудські зірки буквально сяяли на червоній доріжці Оскар 2019

Премія нагородження кращих діячів кіноіндустрії Оскар 2019 – це не тільки інтрига, хто ж отримає заповітну золоту статуетку. Не менший ажіотаж викликає і вибір нарядів зірок. Тим більше, що для світської події такого розмаху вони готуються заздалегідь, ретельно продумуючи образ від і до. І в цьому році, на 91-й за рахунком церемонії, дійсно було на що подивитися. Хто із зірок прогнозовано зробив ставку на розкішний вечірній наряд, хтось хотів здивувати, деякі як зазвичай перестаралися. Але вийшло яскраво і весело! Вивчаємо головні тенденції і вибираємо фаворитів.

Олівія Колман

Переможниця в номінації "Краща жіноча роль" Олівія Колман в сукні Prada (фото: instagram.com/theacademy)

Срібло, золото, сяйво і переливи... Блискучі у всіх сенсах наряди – один з найулюбленіших зірками трендів на червоній доріжці. І в цьому році без нього не обійшлося. Дженніфер Лопес (Том Форд), Емілія Кларк (Balmail), Брі Ларсон (Celine By Hedi Slimane), Гленн Клоуз (Carolina Herrera), Емма Стоун (Louis Vuitton), Емі Адамс (Versace) – ось лише короткий список актрис, які віддали йому перевагу.

Дженніфер Лопес в блискучому плаття Tom Ford

Дженніфер Лопес в блискучому плаття Tom Ford

Барвисті вбрання всіх відтінків веселки – ще одна тенденція з церемонії "Оксар" 2019. Мабуть, зірки скучили по весні. Що ж, вийшло ефектно. Ставку на колір зробили Джемма Чан (Valentino), Дженніфер Хадсон (Elie Saab Couture), Констанс Ву (Versace), Кейсі Масгрейвс (Giambattista Valli Couture), Марина де Тавіра (J Mendel), Ялица Апарисио (Rodarte), Рейчел Вайс (Givenchy), Люсі Бойнтон (Rodarte), Шарліз Терон (Dior), Лора Харрієр (Louis Vuitton), Шангела (Diego Montoya), Олівія Колман (Prada) і Хелен Миррер (Schiaparelli).

Чорний, білий і їх варіації – вибір Леді Гаги (Alexander McQueen), Реджини Кінг (Oscar de la Renta) і Ешлі Грін (Zac Posen).

Реджина Кинг

Переможниця в номінації "Краща жіноча роль другого плану" Реджина Кінг в сукні Oscar de la Renta (фото: instagram.com/theacademy)

Нагадаємо, володарями Оскар 2019 за краще виконання головних ролей стали Рамі Мальок і Олівія Колман; за кращі ролі другого плану нагороди отримали Реджина Кінг і Махершала Алі; кращою картиною року, на думку журі, стала "Зелена книга"; а стрічка "Рома" Альфонсо Куарона перемогла в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Рейчел Вайс

Рейчел Вайс у сукні Givenchy (фото: instagram.com/theacademy)

Эмилия Кларк

Емілія Кларк в сукні Balmain (фото: instagram.com/theacademy)

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Ешлі Грем у сукні Zac Posen (фото: instagram.com/theacademy)

Дженнифер Хадсон

Дженніфер Хадсон в сукні Elie Saab (фото: instagram.com/theacademy)

Шарліз Терон в сукні Dior

Шарліз Терон в сукні Dior

Шарліз Терон в сукні Dior

Шангела

Шангела в сукні Diego Montoya (фото: instagram.com/theacademy)

Хелен Миррер и Сара Полсон

Хелен Міррер і Сара Полсон (фото: instagram.com/theacademy)

Нагадаємо, раніше Ембер Херд з'явилася на пре-паті Оскара 2019 у прозорому топі без білизни і викликала фурор.

Ви також можете дивитися онлайн-трансляцію Оскар 2019.

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