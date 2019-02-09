Топ-7 сумок, які повинні бути у кожної fashion-girl в 2019 році

Деякі стильні сумочки як і раніше залишаються в тренді

Половина зимы уже позади, а значит, самое время готовить гардероб к новому сезону — рекомендуем начать с покупки новой сумки! Какие модели сумок будут самыми актуальными этой весной? Что предлагают бренды? Рекомендует LITE.

Как бы ни менялись модные тенденции, сумка всегда будет оставаться неотъемлемой частью гардероба каждой женщины. Она способна преобразить силуэт, сбалансировать образ и даже компенсировать недостатки фигуры. Поэтому выбор этого аксессуара заслуживает особенно пристального внимания. Давайте поскорее узнаем, какие сумки будут на пике популярности в сезоне весна-лето 2019.

#1 Сумка-бочонок цилиндрической формы

В весенне-летнем сезоне 2019 будут приветствоваться необычные формы и оригинальный дизайн — утверждают ведущие дома моды. И одна из моделей, которая точно подходит под эти критерии, — сумка цилиндрической формы.

Фото: Instagram.com/michaelkors

#2 Сумочки-кошельки

Для ежедневного использования они не очень практичны, но в качестве стильного аксессуара попросту незаменимы. Сумки такого формата предложил модный дом Coach.

Фото: Instagram.com/coach

#3 Сумка-коробка (box bag)

Сумки квадратных форм — определенно must-have сезона весна-лето 2019. Они изобиловали в коллекциях таких дизайнеров, как Chanel, Versace, Balmain.

Фото: Instagram.com/versace

#4 Сумки круглой формы

Круглые сумки по-прежнему остаются в тренде. После ее триумфального появления в прошлом сезоне она продолжает радовать fashion-girl своим присутствием на подиумах модных показов. Такие миниатюрные модели можно сочетать практически с любым образом. Присутствует этот аксессуар в коллекциях Balmain и Marc Jacobs.

Фото: Instagram.com/ marcjacobs

#5 Неон

Сумки такой расцветки подойдут тем девушкам, которые абсолютно не бояться выделяться из толпы. Особенно хорошо они смотрятся в сочетании с одеждой приглушенных тонов. Поддержали модную тенденцию практически все известные кутюрье – Michael Kors, Emporio Armani, Prada и другие.

Фото: Instagram.com/louisvuitton

#6 Oversize

Сумки свободного кроя так же, как и круглые сумки, продолжают оставаться на пике популярности. И это неудивительно! Такая форма сумок идеально подходит для прогулок и путешествий, ведь в нее можно поместить все самое необходимое.

Фото: Instagram.com/louisvuitton

#7 Сумка с накладными карманами

Отдельного внимания заслуживают сумки с накладными карманами. Вернувшись к нам через много лет, этот аксессуар значительно видоизменился, стал стильным и элегантным, не утратив своей практичной функции. Ее можно увидеть в весенне-летней коллекции Fendi.

Фото: Instagram.com/fendi

Вдохновляйтесь и создавайте свои яркие луки!

Напомним, ранее мы писали о том, на какие модные джинсы стоит обратить внимание уже сейчас, чтобы "выгулять" их в новом сезоне.

Также читайте о новом маникюрном тренде — Brush stroke nails.

Отметим также: Бейонсе восхитила сеть стильными образами.