ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Персик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образами

Lite » Мода 08.02.2019 - 17:09
Персик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образами
Фото: (instagram.com/beyonce)

Співачка показала кілька нарядів в одному кольорі

Знаменита американська співачка Бейонсе, яка роздає довічні квитки на всі свої концерти, показала, як можна виглядати ефектно і в той же час дуже жіночно. На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала кілька фото в нових образах.

За основу артистка взяла трендовий персиковий відтінок. На знімках вона позувала в ніжній шовковій міні-сукні з вирізами з боків, демонструючи стрункі ноги і вузьку талію.

Персик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образами

Фото: (instagram.com/beyonce)

Вона доповнила цей аутфіт сумкою і босоніжками в тон, а довге волосся красиво распутила по плечах.

Персик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образамиПерсик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образами

Фото: (instagram.com/beyonce)

Після чого зірка продемонструвала вбрання з тієї ж тканини - але на цей раз це був стильний комбінезон.

Персик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образами

Фото: (instagram.com/beyonce)

До нього Бейонсе додала білі туфлі на підборах, сумку з перлами, масивні прикраси і сонцезахисні окуляри.

Персик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образамиПерсик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образами

Фото: (instagram.com/beyonce)

Шанувальникам подібні образи припали дуже до душі, про що свідчать понад мільйон лайків під кожною публікацією і десятки тисяч коментарів. Фани захоплюються стилем і красою улюбленої співачки.

Нагадаємо, що нещодавно Бейонсе підкорила пікантним образом у вбранні з глибоким декольте.

Ми також писали, що Бейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини Індії в розкішних нарядах в східному стилі.

До речі, Меган Маркл вийшла у світ в елегантному чорно-білому вбранні від Givenchy.

 

 

Бере приклад: молодша дочка Трампа повторила образ сестри Іванки "Ми знову разом": щаслива Дорофєєва похвалилася стильним зимовим "луком"
Новини України певецобразБейонсе
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся