Персик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образами

Співачка показала кілька нарядів в одному кольорі
Знаменита американська співачка Бейонсе, яка роздає довічні квитки на всі свої концерти, показала, як можна виглядати ефектно і в той же час дуже жіночно. На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала кілька фото в нових образах.
За основу артистка взяла трендовий персиковий відтінок. На знімках вона позувала в ніжній шовковій міні-сукні з вирізами з боків, демонструючи стрункі ноги і вузьку талію.
Фото: (instagram.com/beyonce)
Вона доповнила цей аутфіт сумкою і босоніжками в тон, а довге волосся красиво распутила по плечах.
Фото: (instagram.com/beyonce)
Після чого зірка продемонструвала вбрання з тієї ж тканини - але на цей раз це був стильний комбінезон.
Фото: (instagram.com/beyonce)
До нього Бейонсе додала білі туфлі на підборах, сумку з перлами, масивні прикраси і сонцезахисні окуляри.
Фото: (instagram.com/beyonce)
Шанувальникам подібні образи припали дуже до душі, про що свідчать понад мільйон лайків під кожною публікацією і десятки тисяч коментарів. Фани захоплюються стилем і красою улюбленої співачки.
Нагадаємо, що нещодавно Бейонсе підкорила пікантним образом у вбранні з глибоким декольте.
Ми також писали, що Бейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини Індії в розкішних нарядах в східному стилі.
До речі, Меган Маркл вийшла у світ в елегантному чорно-білому вбранні від Givenchy.