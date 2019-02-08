Персик в тренді: Бейонсе захопила мережу стильними образами

Фото: (instagram.com/beyonce)

Співачка показала кілька нарядів в одному кольорі

Знаменита американська співачка Бейонсе, яка роздає довічні квитки на всі свої концерти, показала, як можна виглядати ефектно і в той же час дуже жіночно. На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала кілька фото в нових образах.

За основу артистка взяла трендовий персиковий відтінок. На знімках вона позувала в ніжній шовковій міні-сукні з вирізами з боків, демонструючи стрункі ноги і вузьку талію.

Фото: (instagram.com/beyonce)

Вона доповнила цей аутфіт сумкою і босоніжками в тон, а довге волосся красиво распутила по плечах.

Фото: (instagram.com/beyonce)

Після чого зірка продемонструвала вбрання з тієї ж тканини - але на цей раз це був стильний комбінезон.

Фото: (instagram.com/beyonce)

До нього Бейонсе додала білі туфлі на підборах, сумку з перлами, масивні прикраси і сонцезахисні окуляри.

Фото: (instagram.com/beyonce)

Шанувальникам подібні образи припали дуже до душі, про що свідчать понад мільйон лайків під кожною публікацією і десятки тисяч коментарів. Фани захоплюються стилем і красою улюбленої співачки.

Нагадаємо, що нещодавно Бейонсе підкорила пікантним образом у вбранні з глибоким декольте.

Ми також писали, що Бейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини Індії в розкішних нарядах в східному стилі.

До речі, Меган Маркл вийшла у світ в елегантному чорно-білому вбранні від Givenchy.