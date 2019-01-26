Актуальні джинси: всі тренди і антитренды 2019 року

Все, що потрібно знати про модні джинси цього року
Джинси в 2019 році, як втім і у всі минулі роки, на самому піку уваги, і, схоже, не збираються ніколи виходити з моди. Однак, якщо не звертати увагу на деякі деталі крою та декору, то навіть у джинсах можна виглядати несучасною.
Отже , в 2019 році актуальні висока і середня посадка штанів. Джинси з низькою посадкою, пояс яких закінчується набагато нижче пупка можна одягти тільки, якщо є можливість приховати цей пояс під одягом (светром, сорочкою або подовженим жакетом), щоб ніхто не здогадався, що на вас штани в стилі Брітні Спірз.
Довжина дозволена будь-яка, яка буде гармонійно виглядати на вашій фігурі, тому сміливо вибирайте укорочені, звичайної довжини і супер довгі джинси.
Що стосується кольору, то актуальні всі відтінки синього і блакитного, чорні, сірі, білі, екрю, пісочні і карамельні відтінки. Крім того в тренді продовжує залишатися необроблений край.
1. Джинси з дивацтвами
Так званий деконструктивізм у крої – відмінний спосіб виділитися і бути модницею. Подвійний пояс, кишені в несподіванному місці, зі швами назовні, кишенями назовні, нерівно відрізаний край штанини, криво пришитий пояс, косі шви, блискавки в несподіваних місцях і т. д. Все що робить джинси несхожими на звичайні джинси. Поєднувати такі джинси краще всього з простими лаконічними речами базових відтінків, щоб не перевантажити образ.
Фото: (instagram.com)
2. Джинси старшої сестри
Джинси на декілька розмірів більше, підперезані нарочито туго грубим ременем. Такий варіант прекрасно виглядає на худеньких дівчат, роблячи їх ще більш тендітними.
Фото: (instagram.com)
3. Класика з 90-х
Прямі джинси з середньою і високою посадкою, як 25 років тому знову актуальні.
Фото: (instagram.com)
4. Джинси кльош
Можливо, такі джинси у когось давно припадають пилом у шафі, так от саме час їх дістати. Кльош від коліна підійде високим і середнього зроста дівчатам з вузькими стегнами, іншим варто носити кльош від стегна. Однак, не забуваємо про високу посадку, саме вона зробить ноги в "кльошах" просто нескінченними.
Фото: (instagram.com)
5. Банани
Це джинси на високій посадці з додатковим обсягом в області стегон (за складок/защипів) і завужені донизу, чудово підійдуть тим, у кого не вистачає обсягу в області стегон.
Фото: (instagram.com)
6. МОМ-джинси
Висока посадка, але тільки без додаткового обсягу в стегнах йде практично всім.
Фото: (instagram.com)
7. Завужені
Укорочені прямі і завужені джинси не найпопулярніша, але цілком ще носибельна модель.
Фото: (instagram.com)
Утилізуємо:
1. Скіні, особливо якщо у вас не ідеальні стегна і ноги.
2. Джинси з вишивкою, аплікаціями і нашивкми з квітами, метеликами, стразами і намистинами.
3. Рванину. Не все, звичайно, але величезні діри вже давно не актуальні.
4. Витерті джинси на стегнах, денім з "проплішинами" теж вчорашній день.
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