Топ-6 секретів Instagram-блогерів, як візуально збільшити зрост і подовжити ноги

Фото: Колаж (РБК-Україна)

Хто ж не хоче довгі стрункі ноги, як у моделей. А якщо зроста не вистачає, або комплекція більше середнього?

Про те, як перемогти генетику і візуально зробити ноги довші, а фігуру стрункішою за допомогою одягу і аксесуарів невтомно повторюють модні блогери в соцмережах. LITE вибрав найбільш дієві прийоми та лайфхаки у відповідності з трендами 2019 року, які дійсно працюють.

1. Колірна гамма

Уникайте різкого колірного контрасту між верхом і низом - це "ріже" фігуру. Нехай відтінки гармонійно поєднуються і зберігають цілісність образу. Спробуйте поекспериментувати з монохромними багатошаровими комплектами, наприклад, бежевого або молочного кольору.



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Фото: (instagram.com)

2. Смужки

Вибирайте різноманітні принти з вертикальними смужками будь-якої ширини і кольору. Такий одяг не тільки подовжує фігуру, але і робить її стрункішою. Наприклад, актуальна спідниця-гофре або плісирована спідниця "працюють" на збільшення зросту і подовження ніг.

Ще один тренд — принт "зебра", смужки якого йдуть вертикально чи слега діагонально також справляються з цим завданням — додати стрункості і збільшити зріст. А ось зі зміїним принтом варто бути обережніше, його горизонтальна спрямованість (особливо на брюках і спідницях) візуально може розширити фігуру.



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Фото: (instagram.com)

3. Завищена талія

Вибирайте брюки, джинси та спідниці із завищеною талією. Те ж саме можна порекомендувати і при виборі сукні - лінія талії, зміщена трохи вгору, подовжить ніжки і витягне силует.

Фото: (instagram.com)

4. Виріз

V-подібний виріз — ідеальне рішення для дівчат з масивним "верхом". Такий виріз не тільки замаскує зайві обсяги, але і цілому "витягне" силует, зробивши його стрункішим. Для вечірніх заходів підійдуть сукні і топи з V-подібним вирізом.⠀

Фото: (instagram.com)

5. Аксесуари

Віддайте перевагу сумкам невеликих розмірів, цієї весни як раз дизайнери пропонують безліч варіантів: скриньки, барильця, "відерця", компактні ділові сумки, портфелі, рюкзаки.

Фото: (instagram.com)

6. Каблук

Безпрограшний засіб "візуальної" боротьбі із зайвими кілограмами. На допомогу прийде гостромодний тренд цієї весни — прозорий каблук. Піднявши стопу і зорово подовживши ноги, прозорий каблук не обтяжить образ, а залишиться непомітним. Однак, з обережністю варто застосовувати ще один тренд сезону - моделі з широкими ремінцями і шнурівкою, таке взуття може "вкрасти" дорогоцінні сантиметри.

Фото: (instagram.com)

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