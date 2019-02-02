Топ-10 порад, як "омолодити" свій гардероб

Стилю можна навчитися, головне не саботувати основні правила

Для примера возьмем гардероб одной из самых знаменитых пожилых моделей современности — Дафни Селф. 90 летняя британка вот уже 70 лет работает в моделинге и не собирается останавливаться. Знаменитость отлично знает, как "омолодиться" с помощью гардероба.

1. Изменяйте

Мода сейчас слишком скоротечна, чтобы быть верной одному стилю хотя бы несколько лет подряд. Поэтому не стоит цепляться даже очень за любимые вещи, если они действительно устарели. Изменяйте вещам - выбросите наконец сапожки со стертыми каблуками, потертые сумки и шапочки со стразиками и целыми клумбами из вывязаных цветов. Оставайтесь верными людям.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

2. Уберите лишнее

Золотые комплекты, состоящие из одинаковых сережек, кулона и кольца, которые вы купили на первую зарплату и носите вот уже 20 лет подряд — пора снять, твердят стилист. Носить все свои богатства одновременно — дурной тон, лучше поэкспериментируйте с трендовой бижутерией.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

3. Дозируйте сексуальность

Сексуальность – это не эликсир гардеробной молодости. Дерзкое мини и декольте не сделают их обладательницу автоматически на 15 лет моложе, скорее наоборот, вызовут подозрения, что "мадам" отчаянно молодится. Поэтому "градус" сексуальности в гардеробе с каждым годом стоит понемногу снижать, делая ставку на блеск в глазах и молодость души.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

4. Создайте силуэт

Бодипозитив в тренде, но некоторые слишком буквально понимают это веяние. Ведь ни для кого не секрет, что четкий и ровный контур тела — признак его молодости. Поэтому, именно из любви к своему телу стоит подобрать себе корректирующее белье и записаться в тренажерный зал.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

5. Купите бюстгальтер

Новое красивое белье всегда придает свежести образу. Оно незаметно окружающим, однако прибавляет уверенности хозяйке и идет на пользу общему силуэту. Поэтому, избавьтесь от старых разношенных, но удобных бюстгальтеров и отправляйтесь за новым, который придаст красивую форму вашей груди.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

6. Избегайте состаренных вещей

Не носите искусственно состаренные, потертые, рваные вещи или одежду с заплатками, особенно это касается верхней части тела. "Рванина" и затертая ткань в области лица создаст ощущение неопрятности, нечеткости и серости.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

7. Создайте базу

Базовый гардероб — это спасение для женщин любого возраста. Вещи из качественных тканей, естественных оттенков и простого кроя идут абсолютно всем и одновременно могут сделать их обладательницу визуально моложе.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

8. Добавьте индивидуальности

После того, как база собрана (нейтральная, простая, качественная, хорошо сидящая) можно аккуратно добавлять свою яркую индивидуальность.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

9. Носите деним

Деним творит настоящие чудеса даже с, казалось бы, самым безнадежным гардеробом. Достаточно будет купить всего пару джинс, но таких, которые будут сидеть на фигуре идеально, и лучше всего классического цвета, без потертостей и декора. Важна так же посадка — выбирайте среднюю или завышенную, джинсы сидящие низко на бедрах выдадут в вас даму, ностальгирующую по 2000-ному году.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

10. Полюбите себя!

Ничто так не молодит, как блеск в глазах и хорошее настроение.

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