Просто і модно: секрети стилю мінімалізм в одязі

Прості правила, які потрібно врахувати любителям мінімалізму
Ось іноді дивишся на дівчину, яка одягнена просто у джинси, сорочку і бачиш лиск і модний мінімалізм, а дивишся на інших і розумієш, що вона одягнена як всі. Як же домогтися лиску, який дарує нам стиль - мінімалізм? Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла стиліст Карина Капріелова.
Цей стиль так привабливий, тому що візуально він виглядає дуже просто. Особистість і зовнішність виступають на перший план. У цьому випадку дуже важливо мати доглянутість у всіх деталях: фігура, шкіра, волосся, манікюр.
А тепер про ті самі прості правила, які потрібно врахувати, якщо ви хочете поселити цей стиль у своєму гардеробі.
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Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)
Коли усвідомлюєш той момент, що кожну річ тобі потрібно буде оглядати по всім перерахованим вище пунктам, цей стиль перестаєте здаватися таким простим.
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До речі, цей стиль чудово комбінується з іншими стилями, які мають схожий набір критеріїв.
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