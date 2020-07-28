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Просто і модно: секрети стилю мінімалізм в одязі

Вівторок 28 липня 2020 18:22
Просто і модно: секрети стилю мінімалізм в одязі
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Прості правила, які потрібно врахувати любителям мінімалізму

Ось іноді дивишся на дівчину, яка одягнена просто у джинси, сорочку і бачиш лиск і модний мінімалізм, а дивишся на інших і розумієш, що вона одягнена як всі. Як же домогтися лиску, який дарує нам стиль - мінімалізм? Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла стиліст Карина Капріелова.

Цей стиль так привабливий, тому що візуально він виглядає дуже просто. Особистість і зовнішність виступають на перший план. У цьому випадку дуже важливо мати доглянутість у всіх деталях: фігура, шкіра, волосся, манікюр.

А тепер про ті самі прості правила, які потрібно врахувати, якщо ви хочете поселити цей стиль у своєму гардеробі.

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  • Ви повинні добре знати свої фасони, тому що прості речі повинні ідеально на вас сидіти.

Просто і модно: секрети стилю мінімалізм в одязі

  • Особливо це стосується дівчат, у яких є дуже помітні зони корекції

Просто і модно: секрети стилю мінімалізм в одязі

  • Цей стиль не терпить принтів, але дуже любить фактури.

Просто і модно: секрети стилю мінімалізм в одязі

  • Одним словом, якщо вибирати між спідницею в клітку і шкіряною, то друге саме те

Просто і модно: секрети стилю мінімалізм в одязі

  • Прикраси повинні бути непомітними

Просто і модно: секрети стилю мінімалізм в одязі

  • Кольори нейтральними
  • А довжини виробів повинні добре поєднуватися між собою і підходити вам

Просто і модно: секрети стилю мінімалізм в одязі

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Коли усвідомлюєш той момент, що кожну річ тобі потрібно буде оглядати по всім перерахованим вище пунктам, цей стиль перестаєте здаватися таким простим.

До речі, цей стиль чудово комбінується з іншими стилями, які мають схожий набір критеріїв.

Нагадаємо, що раніше ми писали про 5 наймодніших варіантів літнього взуття.

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