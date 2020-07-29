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Як обіграти білу футболку: стиліст поділилася хитрощами для модниць

Середа 29 липня 2020 16:42
Як обіграти білу футболку: стиліст поділилася хитрощами для модниць
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Експерт запропонувала п'ять універсальних образів з білою футболкою

Зірка базового гардероба, найуніверсальніша влітку і взимку – біла футболка. Вона знайдеться в шафі у кожної дівчини і здатна виручити у багатьох випадках. Як і з чим краще всього носити білу футболку розповіла на сторінці в Instagram стиліст Настя Єрасова.

Напевно вже ніхто не думає, що футболки тільки для фізкультури. Біла футболка чудово поєднується з джинсами, брюками, спідницями, костюмами і навіть сукнями.

Відтінок білого вибирай той, який тобі більше личить. Тому що він не один! Крім однотонних, звичайно, актуальні і стильні білі футболки з принтами і написами.

Універсальний образ – біла футболка з джинсами різних фасонів і кольорів.

Як обіграти білу футболку: стиліст поділилася хитрощами для модниць

Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)

З спідницею з принтом анімалье або з флористичним малюнком - образ буде однаково стильним.

Як обіграти білу футболку: стиліст поділилася хитрощами для модниць

Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)

Біла футболка з брюками – класичний варіант поєднання для тих, хто любить кежуал.

Як обіграти білу футболку: стиліст поділилася хитрощами для модниць

Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)

Відмінно впишеться в образ зі строгим костюмом.

Як обіграти білу футболку: стиліст поділилася хитрощами для модниць

Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)

Біла футболка з сукнею або сарафаном – варіант для стильних і модних. Цей прийом виручить, якщо:

Як обіграти білу футболку: стиліст поділилася хитрощами для модниць

Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)

  • треба трохи утеплитися
  • обгоріли плечі, але одягнути плаття хочеться
  • сарафан не сів в районі грудей або коли треба заховати нижня білизна
  • просто хочеться різноманітності і експериментів

Нагадаємо, що раніше Lite назвав головні літні тренди взуття.

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