Як обіграти білу футболку: стиліст поділилася хитрощами для модниць

Експерт запропонувала п'ять універсальних образів з білою футболкою
Зірка базового гардероба, найуніверсальніша влітку і взимку – біла футболка. Вона знайдеться в шафі у кожної дівчини і здатна виручити у багатьох випадках. Як і з чим краще всього носити білу футболку розповіла на сторінці в Instagram стиліст Настя Єрасова.
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Напевно вже ніхто не думає, що футболки тільки для фізкультури. Біла футболка чудово поєднується з джинсами, брюками, спідницями, костюмами і навіть сукнями.
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Відтінок білого вибирай той, який тобі більше личить. Тому що він не один! Крім однотонних, звичайно, актуальні і стильні білі футболки з принтами і написами.
Універсальний образ – біла футболка з джинсами різних фасонів і кольорів.
Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)
З спідницею з принтом анімалье або з флористичним малюнком - образ буде однаково стильним.
Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)
Біла футболка з брюками – класичний варіант поєднання для тих, хто любить кежуал.
Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)
Відмінно впишеться в образ зі строгим костюмом.
Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)
Біла футболка з сукнею або сарафаном – варіант для стильних і модних. Цей прийом виручить, якщо:
Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)
Нагадаємо, що раніше Lite назвав головні літні тренди взуття.