Стильна і сяюча: Кейт Міддлтон підкорила мережу почуттям смаку і жіночністю

Кейт Міддлтон порадувала шанувальників черговим стильним виходом. Цього разу 37-річна герцогиня відвідала лондонський молодіжний центр, що займається питаннями здоров'я – Sunshine House. Мета візиту – познайомитися з благодійною програмою, яку створили для допомоги молодим батькам. Кейт поспілкувалася з самими мамами, яким з моменту появи на світ дітей допомагають волонтери та медсестри організації, а також і з малюками. Герцогиня, яка обожнює дітей і багато уваги приділяє подібним проектам, була в піднесеному настрої і буквально сяяла.

Кейт виглядала просто і розкішно (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

На офіційну зустріч з представниками центру Кейт прибула в стильному, продуманий до дрібниць, вбранні. Ансамбль склали шовкова чорна блуза у великий білий горошок з довгим рукавом від американського бренду Equipment і ідеальне доповнення до неї – широкі штани-кюлоти з високою посадкою. Завершували образ замшеві туфельки на невисокому стійкому каблуці від італійської марки Gianvito Rossi. Цікаво, що світські портали називають ці речі найактуальнішими в осінньому сезоні. Що ж, не дарма Міддлтон називають іконою стилю.

Кейт Мідллтон в Лондоні (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

З аксесуарів вона вибрала золотисті сережки. Макіяж їй зробили в нюдових тонах: візажисти підкреслили брови і очі, а губи залишили нейтральними. Волосся, укладене в розкішну об'ємну укладку, м'якими хвилями спадало з плечей. До слова, вісвітлене віднедавна, воно надавало вигляду Кейт абсолютно нове звучання, роблячи її більш яскравою і свіжою.

Незабаром Кейт і принц Вільям здійснять спільний вихід у світ (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Останній штрих до її бездоганній луку, який чудово вписався в картину – милий букет з жовтими трояндами, який їй вручили в центрі.

До речі, незабаром Кейт знову здійснить офіційний візит. Через тиждень, 26 вересня, вони з чоловіком принцом Вільямом відвідають урочисту церемонію присвоєння імені новому полярному дослідницькому кораблю Великобританії.