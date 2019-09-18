Топ-5 трендів гардеробу Кейт Міддлтон, які варто взяти на замітку цієї осені

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Вивчаємо тренди на прикладі герцогині

Кейт Міддлтон давно заслужила звання модної ікони, стиль якої вивчають світські портали і прихильники королівської сім'ї по всьому світу. І хоча сама герцогиня явно не ганяється за останніми трендами, обожнює демонструвати любов до одногоі того ж вбрання і демократичних марок, в її гардеробі завжди простежуються останні тенденції. З'ясовуємо, які речі і напрямки від Кейт варто взяти на замітку цієї осені.

Жіночний принт

Образ Кейт – ідеальної в усіх сенсах дружини і мами – чудово підкреслюють жіночні вбрання. Здається, герцогиня знайшла ідеальний варіант, який повністю відповідає її світовідчуттю. І не збирається відмовляти собі у вишуканих сукнях з романтичним принтом, воланами і ніжними тканинами. Горошок, квіткові та рослинні мотиви вона носить цілий рік. І правильно робить: цієї осені такі візерунки на піку популярності.

Жіночність до лиця Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Клітка

Ідеальний осінній принт – затишний і універсальний, який, мабуть, ніколи не вийде з моди. Просто підібравши декілька "своїх" відтінків, кожна дівчина може вигідно підкреслити з його допомогою свою зовнішність. До того ж завдяки багатогранності вона відмінно поєднується з іншими речами. Кейт обожнює клітку, і носить не тільки в поїздках по Шотландії, але і у повсякденному житті.

Клітина ніколи не вийде з моди (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Високі чоботи

У цьому сезоні багато дизайнерів вирішили повернути на подіуми високі чоботи. З широкими халявами, злегка призбираними або ж вузькими, на плоскому ходу або ж на високих підборах, немов з маминої молодості... Цю тенденцію не змогла пропустити і Кейт. Велика шанувальниця ботильйонів, вона все ж знайшла місце в своєму гардеробі для декількох пар колоритних чобіт. Герцогиня носить їх як з довгими спідницями, так і джинсами-скінні.

Високим чобіткам теж є місце в гардеробі Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Тренч з кейпом

Найпопулярніший вид тренча – з кейпом – у цьому сезоні носить назву "хевлок". Він отримав своє ім'я на честь генерала Гері Хэвлока, що прославився не тільки військовими досягненнями, але і харизмою, а також любов'ю до подібних моделей. У гардеробі Кейт щось схоже теж знайшлося. У небесного відтінку пальто з кейпом від Mulberry герцогиня блищала ще навесні. Що ж, цієї осені воно буде не менш доречним.

Тренч з кейпом – хіт осені (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Пуховик

Практичний пуховик – річ, яка викликає чимало суперечок у фешн-тусовках. Одні впевнені, що він суперечить поняттям про смак, інші, навпаки, бачать себе у моделях, що нагадують ковдру, дуже модними. Так чи інакше, в наших широтах складно уявити себе без цього предмета гардероба. А дизайнери і модні бренди наполегливо працюють над тим, щоб кожен знайшов собі пуховик за смаком. У шафі герцогині пуховикам теж є місце. Кейт віддає перевагу коротким стьобаним курточкам, які найчастіше носить на заходи, що вимагають активності.

Герцогині теж носять пуховики (фото: instagram.com/kensingtonroyal)