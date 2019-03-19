Стильна парочка: Кейт Міддлтон і Єлизавета II здійснили перший спільний вихід

Кейт Міддлтон і королева Єлизавета відвідали чергову світську подію

Королева Єлизавета II разом з Кейт Міддлтон вирушила на відкриття відреставрованого будинку Bush House в Королівському коледжі Лондона, який знаходиться під патронажем Її Величності. Раніше тут знаходився офіс BBC World Service, а тепер з'являться 40 навчальних класів для студентів, а ще університетський ресторан і медичний центр.

Як і всі виходи членів королівської сім'ї, це також не залишився без уваги. І головним чином тому, що це перший захід, куди 37-річна герцогиня Кембриджська та 92-річна королева Єлизавета вирушили тільки удвох. Звичайно ж, вибравши для офіційного івенту стильні вбрання.

Стильні Єлизавета і Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Так, Її Величність одягла ніжно-рожеве кашемірове пальто від британського бренду Stewart Parvin з чорними гудзиками, до якого підібрала круглу брошку з діамантів і сапфірів. На голові у неї красувався капелюшок такого ж відтінку, прикрашена великими яскравими квітами. Доповнювали картину чорна сумочка, рукавички і перлинні прикраси в вухах і на шиї.

Стильні Єлизавета і Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Кейт ще раз продемонструвала вміння вибирати стильні пальто. Так, в цей раз вона вирішила розкльошену модель красивого сірого відтінку з контрастним коміром з колекції британського бренду Catherine Walker. До речі, в нарядах від цієї марки вона частенько з'являється на публіці. До нього вона підібрала чорний капелюшок з квітами, який теж вже одягала в 2012-му році, невеликий клатч і замшеві туфлі на стійкому каблуці Gianvito Rossi. До речі, в них вона приходила і на парад на честь Дня святого Патріка. Фінальний штрих – непомітний макіяж і розкішні локони.

До речі, раніше Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II блищали в стильних нарядах на службі у Вестмінстерському абатстві.

Також сьогодні, 19 березня, у Кейт заплановано ще один захід – візит в музей Foundling, який вона зробить сама. Лондонський "Фаундлінг" розповідає історію благодійної лікарні для підкидьків і відіграє важливу роль в соціальному житті міста.

Нагадаємо, що до цього Кейт Міддлтон блищала в смарагдовому пальто на параді на честь Дня святого Патріка.

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