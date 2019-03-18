Леді досконалість: Кейт Міддлтон блищала в смарагдовому пальто на параді на честь Дня святого Патріка

Кейт Міддлтон (фото: GettyImages)

У виборі вбрання герцогиня Кембриджська залишилася вірна традиціям

17 березня в Лондоні відбувся парад ірландських гвардійців на честь Дня святого Патріка, в якому Кейт Міддлтон і принц Вільям щорічно беруть участь. Ця урочиста подія, багато в чому данина вірності традиціям і включає в себе безліч милих звичаїв.

Наприклад, герцогиня Кембриджська кожен раз вручає офіцерам гілки трилисника (цей звичай зберігається з 1901 року), а також не обходить увагою пса Доннелла, який вже багато років очолює процесію і став практично талісманом ірландської армії. Ще одна традиція стосується і гардероба Кейт. Так, обов'язково для цього дня вона вибирає знаковий для Ірландії зелений колір вбрання. Так само було і в цьому році.

Кейт Міддлтон навіть привітала пса Доннелла (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для параду 37-річна Кейт вибрала смарагдове пальто від Alexander McQueen, приталені і закрите, що своїм суворим силуетом і деталями нагадує військову форму. Цікаво, що подія відбулася у день народження знаменитого британського дизайнера, якому могло б у цьому році виповниться 50 років.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на параді в Ірландії (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Ідеальним доповненням до нього став такого ж кольору капелюшок James Lock&Co, декорований великими квітами, а також чорні туфлі на широкому каблуці Gianvito Rossi і рукавички. З прикрас – золота брошка Cartier у вигляді трилисника, жива гілочка трилисника, приколотая на грудях, а також витончені сережки з зеленими і прозорими каменями від британського бренду Kiki McDonough вартістю близько 4700 доларів. Принц Вільям, як полковник ірландської армії, також залишився вірний традиціям, надівши для параду військову форму.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на параді в Ірландії (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Після параду герцогів чекало звичне для ірландців частування – пиво Guinness, спільний з гвардійцями урочистий обід та святковий салют.

Нагадаємо, герцогиня Сассекська Меган Маркл подію не відвідала, так як офіційно пішла в декрет. До речі, в минулому році Кейт Міддлтон була на такому ж терміні вагітності, але участь у параді брала.

До речі, до цього Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II в стильних нарядах були на службі у Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, раніше ми давали топ-4 найстильніших виходи вагітної Меган Маркл.