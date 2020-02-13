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Ефектний вихід: Меланія Трамп показала стрункі ноги у вузькій спідниці "хижого" забарвлення

Lite » Мода 13.02.2020 - 17:34
Ефектний вихід: Меланія Трамп показала стрункі ноги у вузькій спідниці "хижого" забарвлення
Меланія Трамп (фото: instagram.com/flotus/tagged)

Ікона стилю в новому образі

Меланія Трамп – одна з найвідоміших ікон стилю, порадувала новим яскравим вбранням. Разом зі своїм чоловіком, американським президентом Дональдом Трампом, вони брали в Білому домі гостей: Леніна Морено, президента Еквадору, і його дружину Росіо Гонсалес. Варто відзначити, що це перший візит Морено в Вашингтон за більш ніж 20 років.

Ефектний вихід: Меланія Трамп показала стрункі ноги у вузькій спідниці &quot;хижого&quot; забарвлення

Офіційний візит Леніна Морено, президента Еквадору, і його дружина Росіо Гонсалес (фото: instagram.com/flotus)

Перша леді США вибрала для прийому гостей черговий стильний ансамбль, який склали спідниця-олівець з принтом під шкіру пітона від італійської марки Salvatore Ferragamo. Коштує така річ недешево – близько 7700 доларів. 49-річна красуня доповнила її білим светром з коміром, а зверху накинула світло-зелене вовняне пальто вільного крою. На ногах у неї красувалися світло-рожеві оксамитові туфлі на величезних шпильках. Останній штрих до ідеального строгого і в той же час стильного образу – бездоганна укладка і легкий макіяж.

Ефектний вихід: Меланія Трамп показала стрункі ноги у вузькій спідниці &quot;хижого&quot; забарвлення

Подружжя прийняло гостей в Білому домі (фото: прінтскрін instagram.com/flotus)

Дональд Трамп одягнув класичний костюм чорного кольору, білу сорочку і чорне пальто. А розбавив образ яскраво-червоною краваткою. До речі, сеньйора Моралес була одягнена в тій же кольоровій гамі: чорний жакет і спідниця з червоним візерунком. Її чоловік був у темно-сірому костюмі і білій сорочці.

Ефектний вихід: Меланія Трамп показала стрункі ноги у вузькій спідниці &quot;хижого&quot; забарвленняЕфектний вихід: Меланія Трамп показала стрункі ноги у вузькій спідниці &quot;хижого&quot; забарвлення

Меланія Трапм в новому образі (фото: прінтскрін instagram.com/flotus)

Нагадаємо, Меланія любить дивувати весь світ своїми образами. Причому найчастіше речі вона вибирає досить дорогі. Цікаво, що дружина Дональда Трампа часто справляється зі своїми луками без допомоги стилістів. Так, в інтерв'ю вона неодноразово підкреслювала, що обожнює самостійно формувати свої образи.

Ефектний вихід: Меланія Трамп показала стрункі ноги у вузькій спідниці &quot;хижого&quot; забарвленняЕфектний вихід: Меланія Трамп показала стрункі ноги у вузькій спідниці &quot;хижого&quot; забарвленняМеланія виглядала стильно і ефектно (фото: прінтскрін instagram.com/melania_update)

А що стосується її яскравих і деколи вельми екстравагантних образів, то тут останнім часом пальму першості явно заслуговує вбрання в дусі культової "Матриці". 13 січня Меланія і Дональд Трамп стали почесними гостями матчу з американського футболу в Новому Орлеані, 2020 College Football Playoff National Championship. Туди ікона стилю вирушила в темно-синьому лаковому плащі і високих чоботях. Вийшло досить ефектно!

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