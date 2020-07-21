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Новинка вже стала культовою: названа наймодніша річ літа 2020

Вівторок 21 липня 2020 15:49
Новинка вже стала культовою: названа наймодніша річ літа 2020
Названа наймодніша річ літа 2020 (фото: canva.com)

Ще в далекому 2019 році Кендалл Дженнер неодноразово бачили на вулицях Лос-Анджелеса в костюмах лейблу Paris Georgia

Наймоднішою річчю липня і всього літа 2020 в цілому стала модна комбінація Heart Singlet бренду Paris Georgia. Сучасні моделі, розроблені в Новій Зеландії, вже були помічені на багатьох модних дівчат, включаючи знаменитостей Кендалл Дженер, Кендіс Свайпол, Леї Сфез та інших. А в Instagram буквально не залишилося модних блогерів, не опублікували кілька кадрів без цієї літньої новинки.

Моду на незвичайний топ задала Кендалл Дженнер ще в середині минулого року. З подачі особистого стиліста Марні Сенофонте, знаменитість стала носити комбінацію незвичайного крою. Взявши приклад з австралійської актриси Фібі Тонкі, Кендалл Дженнер, Лея Сфез і Камілла Шарьєр тепер входять у число тих, хто просуває сучасний лейбл на центральну сцену.

Названа наймодніша річ літа 2020 (фото з відкритого доступу)

Історія марки почалася у 2015 році, коли її засновниці Періс Мітчел Темпле і Джорджія Черрі вирішили переосмислити базові речі жіночого гардероба, грунтуючись на спостереженні, що базові речі не повинні бути нудними. В чому полягає головна ідея бренду? Вони хочуть створювати позачасову моду, засновану поза тенденцій. Творчий дует створює гардероб, що складається з хороших основ, натхнених їх власним стилем і стилем їх близьких.

"Проста, шикарна заява моди, яка, безумовно, сподобається любителям мінімалізму", - пише VOGUE Paris про комбінації Heart Singlet.

Вартість такої комбінації складає 355 доларів.

Новинка вже стала культовою: названа наймодніша річ літа 2020

Деякі модні експерти вже говорять про поширення феномену популярності бренду Jacquemus на Paris Georgia.

Нагадаємо, що раніше Кайлі Дженнер захопила апетитними формами в апельсиновому бікіні.

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