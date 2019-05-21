ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обережно, гаряче: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила витонченою фігурою в розкішній нижній білизні

Lite » Мода 21.05.2019 - 20:29
Обережно, гаряче: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила витонченою фігурою в розкішній нижній білизні
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (Фото: instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

32-річна супермодель представила лінію нижньої білизни M&S

Роузі Хантінгтон-Уайтлі вже давно є обличчям Marks & Spencer. Також знаменита британка бере участь у розробці нижньої білизни, одягу і парфумів власної лінії Rosie for Autograph для бренду. Днями вона представила чергову серію яскравих робіт – нова колекція нижньої білизни, яку створювала Роузі, вийшла ніжної, чуттєвої і стильною. Модель запостила кадри у себе в Instagram з емоційною підписом: "Так неймовірно закохана в мою нову літню колекцію жіночої білизни, піжам #RosieForAutograph. Шукайте в магазинах і онлайн тільки @marksandspencer".

Обережно, гаряче: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила витонченою фігурою в розкішній нижній білизніОбережно, гаряче: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила витонченою фігурою в розкішній нижній білизні

Обережно, гаряче: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила витонченою фігурою в розкішній нижній білизні

Розкішна модель у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/rosiehw)

Для зйомки Роузі вибрала кілька різних комплектів білого, смарагдового, рожевого відтінків. Були і моделі з яскравим літнім квітковим принтом. Образ Хантінгтон-Уайтлі на всіх кадрах доповнив тонкий ланцюжок з практично невагомим кулоном, великі сережки, ідеальна укладка-хвиля, а також чуттєвий макіяж з легкими smoky, накладними віями і сяючою шкірою.

Обережно, гаряче: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила витонченою фігурою в розкішній нижній білизні

У новій кампанії Роузі виступила содизайнером і моделлю (фото: instagram.com/rosiehw)

Численні шанувальники високо оцінили нові комплекти і красу моделі.

  • Яка краса!
  • У коханні з тобою! Зараз і назавжди!
  • Яка абсолютна богиня
  • Чудово
  • Ідеальна
  • Піднесено
  • Ти така гаряча
  • Зелений просто захоплює дух, приголомшливо
  • Який же Джейсон щасливчик!

Повною мірою продемонструвати красу нової колекції допомогла і бездоганна фігура 32-річної супермоделі. Дівчина обожнює спорт, займається йогою, любить піші прогулянки і взагалі – здоровий спосіб життя. А тому кохана Джейсона Стетхема завжди знаходиться в ідеальній формі. До речі, під час вагітності вона також практично не набрала зайві кілограми, відносно швидко повернулася до колишньої ваги і відразу ж почала зніматися для реклами купальників.

Обережно, гаряче: Роузі Хантінгтон-Уайтлі захопила витонченою фігурою в розкішній нижній білизні
Супермодель обожнює надихати шанувальників на стильні образи (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, Роузі обожнює складати різноманітні стильні образи і демонструвати шанувальникам. В її мікроблозі ціла серія надихаючих добірок.

Неперевершена: Наталія Водянова підкорила Канни розкішним вбранням від Versace Ідеальні вигини: Алессандра Амбросіо показала жаркий знімок в бікіні
Новини України летомодельДжейсон Стетхэм
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся