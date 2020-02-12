Стильна з голови до ніг: Єва Лонгорія показала бездоганний кежуал-образ на кожен день

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Вчимося у актриси стильним сполученням

Єва Лонгорія вміє складати вдалі образи і навіть заслужила негласне звання ікони стилю. І якщо її бездоганні вбрання для червоних доріжок шанувальники можуть обговорювати регулярно, то повсякденні аутфіти випадають з поля зору фанатів. Хоча вони точно заслуговують пильної уваги! Взяти хоча б останній лук, який Єва запостила на своїй Instagram-сторінці кілька годин тому.

Єва в стильному образі на кожен день (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгорія одягла білий реглан з рукавами три чверті, який заправила в сірі вовняні штани класичного крою. Таке і без того вигідне поєднання зробили максимально стильним яскраві деталі: коричнева сумочка на довгому ремінці, великі сережки-кільця, годинник і напівпрозорі сонцезахисні окуляри.

Доповнили образ одна з найбільш модних зачісок – високий недбалий хвіст на маківці з випущеними пасмами. Єва, скоріше за все, вирушила на бізнес-зустріч. Фото зроблено посеред вулиці, біля машини. "Тротуари – моя злітно-посадкова смуга", – написала 44-річна красуня.

Єва обожнює високий хвіст (фото: instagram.com/evalongoria)

"Прекрасна", "чудова!", "так красива", "ти виглядаєш приголомшливо", "аутфіт – просто бомба", – засипали Єву компліментами фанати.

Невдале вбрання Лонгорії, на думку фанатів (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, не всі образи Лонгорії мають одинакову популярність в мережі. Так, нещодавно актрису наздогнав стильний провал. Так, фанати розкритикували в пух і прах її образ total black, який склали мішкуватого виду блуза з рукавами-ліхтариками і оверсайз-штани, зібрані на щиколотках. На думку фоловерів, вбрання її зовсім не прикрасило, а навіть навпаки – зробило вигляд зірки "Відчайдушних домогосподарок" дуже неохайним.